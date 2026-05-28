Kahramanmaraş’ta feci olay: Balık tutarken Ceyhan Nehri'ne düşen yaşlı adam kayboldu

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde balık tuttuğu sırada dengesini kaybederek Ceyhan Nehri'ne düşen 62 yaşındaki S.A. akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye ve su altı arama kurtarma ekiplerinin başlattığı çalışmalara havanın kararması nedeniyle ara verilirken, arama faaliyetlerinin sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlayacağı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, olay Onikişubat ilçesine bağlı Sarıgüzel Mahallesi’nde bulunan Ceyhan Nehri Savruk Şelalesi mevkisinde meydana geldi. Balık tuttuğu sırada dengesini kaybeden 62 yaşındaki S.A., nehre düştükten sonra gözden kayboldu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri, AFAD ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, nehirde kaybolan şahsın bulunması için bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlattı. Ancak havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verildi.
Kayıp şahsı arama çalışmalarının sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlayacağı öğrenildi.