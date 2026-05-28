Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş’ta feci olay: Balık tutarken Ceyhan Nehri'ne düşen yaşlı adam kayboldu

Kahramanmaraş’ta feci olay: Balık tutarken Ceyhan Nehri'ne düşen yaşlı adam kayboldu

22:3128/05/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Kahramanmaraş’ta nehre düşen balıkçı için arama çalışmaları sürüyor
Kahramanmaraş’ta nehre düşen balıkçı için arama çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde balık tuttuğu sırada dengesini kaybederek Ceyhan Nehri'ne düşen 62 yaşındaki S.A. akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye ve su altı arama kurtarma ekiplerinin başlattığı çalışmalara havanın kararması nedeniyle ara verilirken, arama faaliyetlerinin sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlayacağı öğrenildi.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde balık tutarken dengesini kaybederek nehre düşen şahsı bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre, olay Onikişubat ilçesine bağlı Sarıgüzel Mahallesi’nde bulunan Ceyhan Nehri Savruk Şelalesi mevkisinde meydana geldi. Balık tuttuğu sırada dengesini kaybeden 62 yaşındaki S.A., nehre düştükten sonra gözden kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri, AFAD ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.


Ekipler, nehirde kaybolan şahsın bulunması için bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlattı. Ancak havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verildi.

Kayıp şahsı arama çalışmalarının sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlayacağı öğrenildi.



#Ceyhan Nehri
#Kayıp
#Arama Çalışması
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Teşrik tekbirlerini unutan ne yapmalı? Teşrik tekbiri kaçırılırsa ne olur, kazası var mı, nasıl yapılır?