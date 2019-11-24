Gündem Cezaevleri ıslahhaneye dönüşüyor
POLİTİKA

Cezaevleri ıslahhaneye dönüşüyor

MAHKUMDER Başkanı Lütfullah Uzun, yapılan yardımlarla cezaevlerinin ıslahaneye dönüştürmeyi amaçladıklarını söyledi. Uzun, “2010’dan beri insanları eğitip hayata kazandıracak dini, milli, tarihi güzel kitaplar gönderiyoruz. Eğitimlerine devam etmek isteyenler var. Onlara ders, çalışma kitapları yolluyoruz. Ayrıca giysi, ayakkabı, gibi temel ihtiyaç malzemeleri de gönderiyoruz. Mahkumların bu şekilde rehabilitasyonu için uğraşıyoruz” dedi.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
2010 yılından bu yana faaliyet gösteren derneğin gönderi raporuna göre talep üzerine mahkumlara yaptıkları yardımlar toplamda 10 bin 250 adet oldu. Dernekteki herkes gönüllülük esasına göre çalışıyor. MAHKUMDER terör, taciz, tecavüz gibi topluma tehdit olan ağır suçlardan cezaevine girenlere yardım hizmeti sunmamaya özen gösteriyor.
2010 yılından bu yana faaliyet gösteren derneğin gönderi raporuna göre talep üzerine mahkumlara yaptıkları yardımlar toplamda 10 bin 250 adet oldu. Dernekteki herkes gönüllülük esasına göre çalışıyor. MAHKUMDER terör, taciz, tecavüz gibi topluma tehdit olan ağır suçlardan cezaevine girenlere yardım hizmeti sunmamaya özen gösteriyor.

Türkiye’de yaklaşık 13 milyon 500 bin kişi, yani her 6 kişiden birisi hayatının bir döneminde hapis yatıyor. Anlık öfke, kavga ve hatta yanlış anlaşılmalar dahi insanların gözlerini cezaevlerinde açmalarına neden olabiliyor. Bu gibi durumlarda mahkumların ellerinden Mahkumlara ve Muhtaçlara Yardım Derneği (MAHKUMDER) tutuyor. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçları dernek tarafından karşılanan mahkumlar hapishanenin zorlukları karşısında ayakta duruyor ve mektuplarının cevap bulması, okudukları kitaplar ile adeta rehabilite oluyorlar. MAHKUMDER Başkanı Lütfullah Uzun, “Yardımlar, cezaevlerinin ıslahane haline gelmesi yolunda bir adım” dedi.

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Dernek olarak yaptırdıkları araştırma sonucunda insanların cezaevine girmesinin birincil nedenini eğitimsizlik olarak saptadıklarını söyleyen Uzun, “İçeriye giren insan ya ıslah olacak ya da içeride bir örgütle tanışıp bir suç makinası olarak çıkacak. Bu gerçek insanların ıslah edilmesi gerektiği gerçeğini gösteriyor. Onların ihtiyaçlarını karşılayarak onlara yalnız olmadıklarını hissettirerek hayata, topluma kazandırabiliriz. Bu nedenle 2010 yılından beri insanları eğitip hayata kazandıracak dini, milli, tarihi güzel kitaplar gönderiyoruz. Eğitimlerine devam etmek isteyenler var. Onlara ders, çalışma kitapları yolluyoruz. Ayrıca giysi, ayakkabı, gibi temel ihtiyaç malzemeleri de gönderiyoruz. Mahkumların bu şekilde rehabilitasyonu için uğraşıyoruz” dedi.

Mahkumlardan tarihi ihya

  • Edirne’de, 50 hükümlü tarafından araştırma kazısı yapılan Mahmudiye Camii genel hatlarıyla ortaya çıktı.
  • Edirne’de, mahkumlar restorasyon çalışmalarına katılarak tarihi ve kültürel eserlerin ortaya çıkarılmasına katkı sağlıyor. Türkiye’deki açık cezaevlerinde kurulu Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları aracılığıyla hükümlüler tarımdan, hayvancılığa, marangozluktan, el sanatlarına pek çok alanda meslek öğreniyor. Bu iş kollarından en ilgi çekici olanı ise Edirne Açık Cezaevi bünyesindeki mimari restorasyon iş kolu olarak öne çıkıyor. 50 hükümlü Edirne’deki pek çok tarihi ve kültürel eserin ayağa kaldırılmasında katkı sağlıyor. Edirne Sarayı, Kadı Bedrettin ve Süleymanpaşa camileri restorasyonlarında görev alan mahkumlar, şu an da Edirne Kapalı Cezaevi Yerleşkesi’ndeki II. Mahmut döneminde 1827 yılında yapılan, üç yangın ve Balkan Harbi sırasında geçirdiği tahribatlar sonucu toprak altında kalan Mahmudiye Camisi’nin ayağa kaldırılması için uğraş veriyor.

Fabrika gibi cezaevleri
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Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü bünyesindeki atölyelerde 280 hükümlü çalışıyor.
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Hükümlüler sedef, park bahçe, fırın ve mobilya atölyesinde üretim yapıyor.
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Ustalar gözetiminde çalışan hükümlüler tarafından yapılan ürünler, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra ücret karşılığında satışa sunuluyor. Satışlardan elde edilen gelirin bir miktarı da hükümlülere veriliyor.
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Atölyelerde sigortalı bir şekilde çalışan hükümlüler, aldıkları eğitim sayesinde kendilerini hem topluma hazırlıyor hem meslek ediniyor hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.
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Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü bünyesinde bulunan atölyelerde üretilen ürünlerden yılda yaklaşık 10 milyon lira gelir elde ediliyor.
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Manisa'nın Salihli ilçesindeki T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü ve tutukluların meslek edinmeleri amacıyla oluşturulan atölyelerde tekstil ve gıdaya yönelik 19 farklı alanda özel sektör kalitesinde üretim yapılıyor.
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Salihli Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar kapsamında Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesindeki sera, tarım işletmesi, tekstil ve hediyelik eşya atölyelerinde geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon lira gelir elde edildi.
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ezaevinden ziyade fabrika gibi işleyen atölyelerde sigortalı olarak çalışan 186 hükümlü, işin püf noktalarını öğrenerek meslek sahibi oluyor.
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Özel bir tekstil firmasıyla yapılan iş birliği kapsamında 21 makineyle kurulan tekstil atölyesinde 57 mahkum, aylık ortalama 70 bin çarşaf ve nevresim üretiyor. Bu üretimin önemli bölümü, firma tarafından ihraç ediliyor. Tutuklu ve hükümlülere modern tarım tekniklerini öğretmek üzere oluşturulan iki arazide ziraat mühendisleri yönetiminde örtü altı sebze, ceviz fidanı, sofralık üzüm ile diğer meyve ve sebzelerin üretimi yapılıyor. Yılda 30 ton istiridye mantarının elde edildiği kapalı üretim alanları ile atık eşyalardan hediyelik eşya üretiminin yapıldığı atölyesi bulunan cezaevinde devreye alınan son tesis ise pekmez, tahin ve haşhaş ezmesi üretimi yapılan atölye oldu.
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Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, yaptığı açıklamada, iş yurtları anlamında örnek faaliyetlerin yürütüldüğünü söyledi.
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Kahramanmaraş Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu, hükümlülerden oluşturduğu 100 kişilik ekiple fabrika gibi çalışıyor.
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Cezaevi içerisinde 17 adet atölye bulunduğunu ifade eden Kahramanmaraş Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Murat Üşümez, 4301 sayılı kanun gereğince hükümlülere meslek edindirilmesi ve topluma kazandırılması projesinin amacına ulaştığını söyledi.
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Adana Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan hükümlüler, cezaevindeki marangoz ve demir atölyesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne piyasanın yarı fiyatına 2 bin bank yapıyor.
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Adana Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan hükümlüler, cezaevindeki marangoz ve demir atölyesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne piyasanın yarı fiyatına 2 bin bank yapıyor.
Title
Adana Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan hükümlüler, cezaevindeki marangoz ve demir atölyesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne piyasanın yarı fiyatına 2 bin bank yapıyor.
Title
Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki iş kollarında çalışan mahkumların ürettiği ürünlerin satışından 2017'de yaklaşık elde edilen ciro 6,5 milyon lirayı buldu.
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Yaklaşık bin 240 hükümlü barındıran kurumda üretilen et, süt, bal, peynir, yoğurt, ekmek, yumurta, pirinç, unlu gıdalar, meyve ve sebzeyle çok sayıda kamu kuruluşu ile cezaevinin ihtiyacı karşılanıyor.
Title
Yaklaşık bin 240 hükümlü barındıran kurumda üretilen et, süt, bal, peynir, yoğurt, ekmek, yumurta, pirinç, unlu gıdalar, meyve ve sebzeyle çok sayıda kamu kuruluşu ile cezaevinin ihtiyacı karşılanıyor.
Title
Van Açık Ceza İnfaz Kurumu
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İş Yurtları kapsamında kurulan 14 atölyedeki üretimle fabrikayı aratmıyor.
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İş Kur Müdürlüğünün de desteğiyle farklı iş kollarında açılan atölyelerde üretilen iç çamaşırı, delil torbaları, ameliyat önlükleri, karton bardak ve ahşap ürünler, Türkiye’nin her yerindeki cezaevlerine ve diğer kurumlara gönderiliyor.
Title
İş Kur Müdürlüğünün de desteğiyle farklı iş kollarında açılan atölyelerde üretilen iç çamaşırı, delil torbaları, ameliyat önlükleri, karton bardak ve ahşap ürünler, Türkiye’nin her yerindeki cezaevlerine ve diğer kurumlara gönderiliyor.
Title
İş Kur Müdürlüğünün de desteğiyle farklı iş kollarında açılan atölyelerde üretilen iç çamaşırı, delil torbaları, ameliyat önlükleri, karton bardak ve ahşap ürünler, Türkiye’nin her yerindeki cezaevlerine ve diğer kurumlara gönderiliyor.
Title
İş Kur Müdürlüğünün de desteğiyle farklı iş kollarında açılan atölyelerde üretilen iç çamaşırı, delil torbaları, ameliyat önlükleri, karton bardak ve ahşap ürünler, Türkiye’nin her yerindeki cezaevlerine ve diğer kurumlara gönderiliyor.
Title
Kütahya E Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki ayakkabı atölyesinde, yılda yaklaşık 400 mahkum bu mesleği öğrenirken, tamamen el ürünü olarak üretilen ayakkabılar ise Türkiye’nin çeşitli yerlerinde açılan mağazalarda satışa sunuluyor.
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Gemlik Başsavcılığı desteğiyle Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü ile Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği arasında yapılan protokolle hasta önlüğünden, ameliyat kıyafetlerine, nevresim takımından yatak alezlerine varıncaya kadar 55 kalem tekstil malzemesi cezaevinden satın alınıyor.
Fabrika gibi cezaevleri
Cezaevlerinde kurulan atölyelerde hükümlüler ürettikleri ürünlerle ülke ekonomisine katkı sağlıyor. İş yurtları bünyesinde sigortalı olarak çalışan hükümlüler farklı alanlarda meslek öğrenerek yeni hayatlarına hazırlanırken, üretimden elde edilen kazançtan da paylarını alıyor.


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Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla birlikte ticari amaçlı su ürünleri avcılık ya da yetiştiricilik faaliyetinde kullanılacak gemiler ve diğer su vasıtaları için de Tarım ve Orman Bakanlığından ruhsat tezkeresi veya izin alınması zorunlu olacak. Balıkçı barınakları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılacak, bunların kiralanmalarına yönelik çalışmalar ise Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülecek. Ayrıca ağlarla avlanma amaçlı ışık kullanan veya bu amaca uygun ışık donanımı bulunduran gemiler için sahip veya donatanlarına 50 bin lira idari para cezası verilecek.
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