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CHP-DEM ittifakı Kur’an kursu kapattı

CHP-DEM Parti ittifakının kazandığı Mersin'in Toroslar Belediyesi, Şehit Asım Türkel 4-6 yaş Kur'an Kursu’nun tahsisini iptal etti.

Resul Ekrem Şahan ve
04:00 - 15/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 03:36 - 15/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

31 Mart yerel seçimlerinden sonra DEM Partili belediyelerin Diyarbakır’da Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı çok sayıda Kur’an kursu binasının kiralama izinlerini iptal etmesinin ardından, benzer bir skandal da Mersin’de yaşandı. CHP-DEM Parti ittifakıyla kazanılan Toroslar Belediyesi, Şehit Asım Türkel 4-6 yaş Kur'an Kursu’nun tahsisini iptal etti. 2018’de 10 yıllığına belediye tarafından Toros İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilen "Yalınayak Mahallesi 9641 ada 1 parsel" üzerindeki binanın tahsisi, tasarruf tedbirleri gerekçe gösterilerek iptal edildi. Belediye yeni taşınmaz edinemediği için söz konusu binaya ihtiyaç duyduğunu öne sürdü.

Kurultaydan sonra değişim

CHP’de tüzük kurultayının ardından, MYK’daki sözde gölge kabinede değişim yapılabilir. Kemal Kılıçdaroğlu’nun gitmesiyle PM, MYK ve parti kadrolarında önemli değişiklik yaşanan CHP’de, bu makamlarda yeni Genel Başkan Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler yer almıştı. Tüzükte yapılacak değişiklikten sonra Özgür Özel’in “performans yetersizliği” bahanesiyle MYK’daki sözde gölge kabinede değişime gideceği belirtiliyor. Bu değişimin parti içi mücadele olup olmadığı tartışılırken, İmamoğlu’na yakın isimlerin görevden alınması bekleniyor.


Ekrem İmamoğlu’ndan yandaş gazetecilerine talimat: Bir süre bizi unutun

İstanbul Çatalca’da ‘Hasat Bayramı’ programında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yandaş gazetecilerine yeni talimat verdi. “Bizi orada boş konularla televizyonlarda orada burada tartışmasınlar” diyen İmamoğlu, “Gazeteciliğine güvendiğim gazeteci kardeşim kardeşlerim bırakın bizim arkadaşlarımızın şunu dedi bunu dedisini. Bizi bir süre unutun.” ifadelerini kullandı. İmamoğlu’nun sözlerinin ardından CHP yandaşlı İsmail Saymaz’ın geçtiğimiz gün partideki koltuk krizini gündeme getirdiği sözleri akıllara getirdi. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın soru üzerine “1,5 yıl sonra İBB Başkanlığı’na hazırım” demesi CHP’deki yeni tartışmaları beraberinde getirirken, yandaş Saymaz krizi canlı yayında ele almıştı.


#Siyaset
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