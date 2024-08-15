CHP-DEM ittifakı Kur’an kursu kapattı

31 Mart yerel seçimlerinden sonra DEM Partili belediyelerin Diyarbakır’da Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı çok sayıda Kur’an kursu binasının kiralama izinlerini iptal etmesinin ardından, benzer bir skandal da Mersin’de yaşandı. CHP-DEM Parti ittifakıyla kazanılan Toroslar Belediyesi, Şehit Asım Türkel 4-6 yaş Kur'an Kursu’nun tahsisini iptal etti. 2018’de 10 yıllığına belediye tarafından Toros İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilen "Yalınayak Mahallesi 9641 ada 1 parsel" üzerindeki binanın tahsisi, tasarruf tedbirleri gerekçe gösterilerek iptal edildi. Belediye yeni taşınmaz edinemediği için söz konusu binaya ihtiyaç duyduğunu öne sürdü.
Kurultaydan sonra değişim
CHP’de tüzük kurultayının ardından, MYK’daki sözde gölge kabinede değişim yapılabilir. Kemal Kılıçdaroğlu’nun gitmesiyle PM, MYK ve parti kadrolarında önemli değişiklik yaşanan CHP’de, bu makamlarda yeni Genel Başkan Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler yer almıştı. Tüzükte yapılacak değişiklikten sonra Özgür Özel’in “performans yetersizliği” bahanesiyle MYK’daki sözde gölge kabinede değişime gideceği belirtiliyor. Bu değişimin parti içi mücadele olup olmadığı tartışılırken, İmamoğlu’na yakın isimlerin görevden alınması bekleniyor.