CHP-DEM ittifakı Kur’an kursu kapattı

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi hakkında 'Dış devletlere çalışan ajan ve AK Parti'nin adamı' ifadelerini kullanan YouTuber Fatih Altaylı'ya sert sözlerle yanıt verdi. "Merkepler adam olur sen olmazsın" başlıklı bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, Altaylı için "FETÖ yalakası kepaze, satılık, kadın düşmanı namert, tetikçi, çukur ve alçak" şeklinde ifadeler kullandı.