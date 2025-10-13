CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş'ten 'pavyon' eleştirisine küfürlü yanıt

Birçok skandalla gündeme gelen CHP’de son dönemde “şaibeli kurultay” ve “rüşvet” iddiaları ayyuka çıktı. Yurdun dört bir yanından gelen itiraflar, partiyi hem siyasi hem hukuki açıdan zor bir sürece soktu.

2023 Kasım ayında yapılan 38. Olağan Kurultay sonrası bazı delegeler, seçim sonuçlarının usulsüz olduğunu ileri sürerek mahkemeye başvurmuştu. Dava dilekçesinde, kurultayda oy sayımında manipülasyon yapıldığı, delegelere baskı kurulduğu ve bazı isimlerin adaylık süreçlerinde haksız avantaj sağladığı iddia edilmişti. Bu nedenle kurultayın “hukuken yok” sayılması ve seçilen yönetimin düşürülmesi istenmişti.

Aynı dönemde ortaya çıkan “pavyonda rüşvet” iddiaları ise kamuoyunda geniş yankı buldu.

İddialara göre; bazı delegelere oy karşılığında para teklif edildi, eğlence mekanlarında ağırlanmalar düzenlendi ve partideki görevler karşılığında çıkar ilişkileri kuruldu.

Savcılık bu iddialar üzerine soruşturma başlattı ve “oylamaya hile karıştırma” suçlamasıyla bazı isimler hakkında dava açıldı.

CHP Erzurum İl Başkanı'ndan pavyonda 'oy' pazarlığı

CHP’ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Barış Yarkadaş, Erzurum delegelerinin Ankara’da pavyona götürülerek kişi başı bin ila bin 500 dolar arasında rüşvetle Özgür Özel lehine oy kullanmaya ikna edildiğini söyledi.

CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş'in delegeleri pavyona götürdüğü, birine 1000 dolar diğerine 1500 dolar verdiği ve bazı isimlerin bunu reddedip 'Kılıçdaroğlu’na oy vereceğim' diyerek itirafçı olduğu iddia edilmişti.





CHP Erzurum İl Başkanı Eş'ten 'pavyon' eleştirisine küfürlü yanıt

Yaşananlar sıcaklığını korurken; CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş, sosyal medyada yaptığı paylaşıma yorum yazan, üç dönem Çat İlçe Başkanlığı yapan Mahmut Edebali’ye küfürle cevap verdi.

Erzurum delegesi: 1500 dolara oyumu Özel'e attım

CHP Erzurum Kurultay delegesi Yusuf Gögerkaya, katıldığı Tivi6 canlı yayınında, CHP'deki kurultay öncesinde Özgür Özel'e oy vermeleri karşılığında kendilerine verilen paraları anlatmıştı.

"Ben 1500 dolar karşılığı Özgür Özel’e oy attım." diyen Gögerkaya, Erzurum İl Başkanı'nın 300 bin dolar aldığını öne sürmüştü.



