CHP halkçılığı

Belediye meclisine sunulan “Kullanılmayan hanelerden de çöp toplama ücreti alınsın” talebi AK Parti grubuna takıldı. AK Parti Grup Sözcüsü Mehmet Birol Şahin, “Katı atık ücretleri su faturalarının içerisinde yer alan bir tutardır. İlgili yasa maddesi diyor ki; katı atık ücreti kirleten öder esasına göre tahsil edilir. 2016’da bunun önüne geçtik. O dönem CHP’li Edremit, Erdek ve Ayvalık belediyeleri Balıkesir İdare Mahkemesinde dava açtı. Mahkeme bizim komisyonda yazdığımız gerekçeyi aynen kabul etti. Her yıl meclise taşıyorlar, biz de engelliyoruz. 4 yılda yaklaşık 50 milyon lira vatandaşın cebinde kaldı” dedi.

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