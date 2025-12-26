CHP lideri Özel KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile Lefkoşa'da görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın özel davetlisi olarak Lefkoşa'ya gitti. CHP lideri, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni yıl konserini izleyecek.
CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, Lefkoşa'da ilk olarak Erhürman'ın Cumhurbaşkanlığına seçilmesinin ardından yapılan olağanüstü kurultayda Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanlığına seçilen Sıla Usar İncirli'ye tebrik ziyaretinde bulundu.
Özel, daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, görüşme, KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleşti.
Özel, Erhürman ile birlikte konser etkinliğine katılacak.