Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
CHP lideri Özel KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile Lefkoşa'da görüştü

CHP lideri Özel KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile Lefkoşa'da görüştü

23:4126/12/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Özel ile Erhürman'ın Lefkoşa'daki görüşmesinden.
Özel ile Erhürman'ın Lefkoşa'daki görüşmesinden.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın özel davetlisi olarak Lefkoşa'ya gitti. CHP lideri, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni yıl konserini izleyecek.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, Lefkoşa'da ilk olarak Erhürman'ın Cumhurbaşkanlığına seçilmesinin ardından yapılan olağanüstü kurultayda Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanlığına seçilen Sıla Usar İncirli'ye tebrik ziyaretinde bulundu.

Özel, daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, görüşme, KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleşti.

Özel, Erhürman ile birlikte konser etkinliğine katılacak.




#Özgür Özel
#CHP
#KKTC
#Tufan Erhürman
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Şaban ayı ne zaman başlıyor 2026? Berat gecesi hangi gün? Fazileti ve ibadetleri