​CHP Milletvekili Turan Aydoğan kendisini tanımayan trafik polisine bağırıp çağırdı: TBMM albümünü alıp bak

Dünya

Tunus demokrasiyi savunacak

Tunus En Nahda Partisi Lideri ve Meclis Başkanı Raşid Gannuşi, ülkedeki darbe girişiminin ardından demokrasiye dönüş çağrısında bulundu. Gannuşi, “Eğer yeni bir hükûmetin oluşturulmasında ve Meclis’in açılmasında anlaşma sağlanamazsa, Tunus halkını demokrasiyi savunmaya davet edeceğiz” dedi.