Gündem CHP Milletvekili Turan Aydoğan kendisini tanımayan trafik polisine bağırıp çağırdı TBMM albümünü alıp bak
ANKARA

CHP Milletvekili Turan Aydoğan kendisini tanımayan trafik polisine bağırıp çağırdı: TBMM albümünü alıp bak

CHP Milletvekili Aydoğan, yolda aracıyla giderken kimlik soran trafik polisine hakaretler yağdırdı. CHP'li vekil, kendisini tanımadığını belirten trafik polisine bağırarak, "Bakanın kimliğini sorabiliyor musun? Beni tanımıyorsan TBMM'nin fotoğraf albümünü alıp oradan bakacaksın. Fazla uzatma, yap gereğini!" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​CHP Milletvekili Turan Aydoğan kendisini tanımayan trafik polisine bağırıp çağırdı: TBMM albümünü alıp bak
Turan Aydoğan

CHP Milletvekili Turan Aydoğan, yolda aracıyla giderken kimlik soran trafik polisini azarlayarak hakaretler yağdırdı.

Trafik kontrolü yapan polis memurları, CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın aracını durdurdu. Bu duruma sinirlenen Aydoğan, milletvekili olduğunu belirterek görevli polis memurunu tersledi.

Görevli memur Aydoğan'a "Milletvekili olduğunuzu nereden bileyim, 650 tane milletvekilini tanıyamam ki" dedi. Bunun üzerine CHP'li vekil, trafik polisine bağırarak, "Bakanın kimliğini sorabiliyor musun? Beni tanımıyorsan TBMM'nin fotoğraf albümünü alıp oradan bakacaksın. Fazla uzatma, yap gereğini!" diyerek oradan uzaklaştı.

CHP Milletvekili kendisini tanımayan trafik polisine bağırıp çağırdı: TBMM albümünü alıp bak
OYNAT 00:32
CHP Milletvekili kendisini tanımayan trafik polisine bağırıp çağırdı: TBMM albümünü alıp bak
CHP Milletvekili Turan Aydoğan, yolda aracıyla giderken kimlik soran trafik polisine hakaretler yağdırdı. CHP'li vekil, kendisini tanımadığını belirten trafik polisine bağırarak, 'Bakanın kimliğini sorabiliyor musun? Beni tanımıyorsan TBMM'nin fotoğraf albümünü alıp oradan bakacaksın. Fazla uzatma, yap gereğini!' dedi.

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