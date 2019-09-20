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POLİTİKA

CHP ve İYİ Parti terörü korudu

CHP ve İYİ Parti, ormanları ateşe veren PKK’nın kınanmasını engelledi. Muğla Büyükşehir’de AK Parti ve MHP grupları, ormanları yakan terör örgütü PKK’nın kınanması için önerge verdi. Önerge, CHP ve İYİ Partili üyelerin oylarıyla reddedildi.

Fatih Özer Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

CHP ve İYİ Parti, Muğla başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarının arkasından çıkan terör örgütü PKK’yı kınayamadı. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Eylül ayı meclis toplantısında AK Parti ve MHP grupları, PKK terör örgütünün orman yangınlarını kınamak için yazılı önerge sundu.

YAZILI ÖNERGE VERİLDİ

“40 yıla yakın bir zamandır ülkemizde onbinlerce yurtdaşımızın hayatını kaybetmesine sebep olan bu terör örgütünü bu kez ülkemizin akciğerleri olan ormanlarımızı hedef alarak geleceğimizi karartmaya yönelik kirli eylemlerini şiddetle kınıyoruz” ifadelerinin yer aldığı yazılı önerge yapılan oylama sonucunda CHP ve İYİ Partili üyelerin çoğunluk oylarıyla reddedildi.

BÜYÜK TEPKİYE YOL AÇTI

  • AK Parti ve MHP grupları, PKK’nın kınanması için önerge sundu.
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  • Kadem Mete
  • CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin oylamada red oyu vermesi büyük tepkiye yol açtı. AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, şunları söyledi: “Muğla Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısında Cumhur İttifakı ortağımız olan MHP Grubu ile birlikte meclise PKK’nın kınandığı yazılı önerge sunduk. Ancak her vatandaşın duyduğunda hayretler içerisinde kalacağı bir şekilde bu önergemiz, AK Parti ve MHP grubunun kabul oyuna rağmen, CHP ve İYİ Partili üyelerin çoğunluk oylarıyla reddedidi.”

HEPİMİZİN YÜZÜNE ÇARPTI

“Esasen bu konuda söylenecek ne bir söz, ifade edilebilecek ne de bir duygu şu an yaşadığımız hayal kırıklığını ve kızgınlığı ortaya koyabilir. Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi PKK terör örgütünü kınayamayan bir tutum sergileyerek hem ilimizin tarih sayfalarına bir utanç vesikasını yapıştırmış hem de bu şehirde yaşayan her bir Muğlalının bu tür bir irade tarafından yönetiliyor olma gerçeğini hepimizin yüzüne çarpmıştır.”

İRADE ORTAYA KOYUN

“Eğer siz bugün meclis olarak bu örgütü kınayamayacak kadar aciz bir irade gösterirseniz, bizim ordumuzun, emniyet kuvvetlerimizin, dağlarda ve sokakta cansiparane verdiği mücadeleyi anlamsız ve sonuçsuz bırakırsınız. Meclis çoğunluğunu elinde bulunduran CHP yöneticilerini, en kısa zamanda bu aciz görüntüyü ortadan kaldırarak PKK terör örgütünü lanetleyen bir iradeyi ortaya koymaya davet ediyorum.” İzmir'de de benzer bir önerge CHP'lilerin oylarıyla reddedilmişti.

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Fabrikayı PKK yakmış

  • Tuzla'da yakılan fabrika
  • Tuzla’daki Ema Kimya fabrikasında önceki gün çıkan yangını terör örgütü PKK üstlendi. Yangını PKK’nın paravan örgütlerinden birisi olan “Halkların Birleşik Devrim Hareketi” adlı örgütün üstlendiği iddia edildi. Örgüt, kundaklandığını iddia ettiği fabrikanın askeri kamuflajlar için hammaddeler üreterek Türk Silahlı Kuvvetleri’ne katkıda bulunduğunu savundu. PKK, aralarında 6 Eylül'de İstanbul Pendik'teki polyester fabrikasında çıkan yangın ile yine aynı gün İstanbul Sultanbeyli'de bulunan 2 bin metrekarelik alanda üretim yapan yatak fabrikası yangınlarını da üstlenmişti. Yangınlarda fabrikalar büyük zarar görmüştü. PKK yine geçtiğimiz günlerde ardı ardına meydana gelen orman yangınlarını da kendilerinin çıkardığını itiraf etmişti.

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