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CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan Mahmut Tanal'ın jandarmayı kovaladığı anlara tepki: Neresinden bakarsanız bakın skandal

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın Akbelen'de jandarma astsubayını kovaladığı anlar gündem olmuştu. Görüntülere ilişkin değerlendirmede bulunan CHP yandaşı İsmail Saymaz, "Neresinden bakarsanız bakın skandal" diyerek tepki gösterdi. Saymaz, "Devleti kuran partinin milletvekilinin jandarmaları kovalaması akıl alır gibi değil gerçekten. CHP, işçilerle köylüleri, iktidar ile çevrecileri aynı anda karşısına alarak, dayanışma eylemini yüzüne gözüne bulaştırdı." dedi.

14:05 . 31/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İsmail Saymaz, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın jandarma astsubayını kovaladığı görüntülere tepki gösterdi.

İsmail Saymaz, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın jandarma astsubayını kovaladığı görüntülere tepki gösterdi.

Muğla'nın Milas ilçesindeki Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri bölgesinde bulunan Akbelen Ormanları'nda ağaç katliamı yapıldığını iddia eden eylemcilerin protestoları devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta sonu bölgede bulunan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, bölgede kimlik kontrolü yapan jandarma personeliyle tartıştı.

Tanal'ın jandarmayı kovaladığı anlar büyük tepki çekti

Jandarma astsubayının,
"İçeri girenlerden aranan şahıs var mı yok mu bunu ben nereden bileceğim?"
sözlerine öfkelenen Tanal,
"Fişleme yapamazsınız bana kararı gösterin"
diyerek jandarmanın elindeki kimlik bilgilerinin yazılı olduğu kağıdı almaya çalıştı.

Jandarmanın elindeki belgeyi almaya çalışan Tanal, bölgeden uzaklaşan personeli 'eşkıya' olarak niteledi ve kovalayarak yakalamaya çalıştı.

İsmail Saymaz: Neresinden bakarsanız bakın skandal

Tanal'ın jandarmayı kovaladığı anlar gündem olurken görüntülere CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan da tepki geldi. Görüntülerin skandal olduğunu ifade eden Saymaz, şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu, hem Akbelen'deki direnişe karşı olan işçiler, hem 'barikata' yürümesi için slogan atan eylemcilerin hışmına uğradı. CHP'li Ali Mahir Başarır, Mustafa Sarıgül ve Mahmut Tanal da eylemcilerle tartıştı.
Tanal, kızdırdığı çevrecilere kendisini affettirebilmek için olsa gerek bir gün sonra fişleme yapmakla suçladığı jandarmayı kovaladı.
Devleti kuran partinin milletvekilinin jandarmaları kovalaması akıl alır gibi değil gerçekten.
CHP, işçilerle köylüleri, iktidar ile çevrecileri aynı anda karşısına alarak, dayanışma eylemini yüzüne gözüne bulaştırdı.
Neresinden bakarsanız bakın, skandal."


#İsmail Saymaz
#Mahmut Tanal
#CHP
31 dakika önce
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