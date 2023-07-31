CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan Mahmut Tanal'ın jandarmayı kovaladığı anlara tepki: Neresinden bakarsanız bakın skandal

"Kılıçdaroğlu, hem Akbelen'deki direnişe karşı olan işçiler, hem 'barikata' yürümesi için slogan atan eylemcilerin hışmına uğradı. CHP'li Ali Mahir Başarır, Mustafa Sarıgül ve Mahmut Tanal da eylemcilerle tartıştı.