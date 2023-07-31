CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan Mahmut Tanal'ın jandarmayı kovaladığı anlara tepki: Neresinden bakarsanız bakın skandal

İsmail Saymaz, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın jandarma astsubayını kovaladığı görüntülere tepki gösterdi.
Muğla'nın Milas ilçesindeki Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri bölgesinde bulunan Akbelen Ormanları'nda ağaç katliamı yapıldığını iddia eden eylemcilerin protestoları devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta sonu bölgede bulunan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, bölgede kimlik kontrolü yapan jandarma personeliyle tartıştı.
Tanal'ın jandarmayı kovaladığı anlar büyük tepki çekti
Jandarmanın elindeki belgeyi almaya çalışan Tanal, bölgeden uzaklaşan personeli 'eşkıya' olarak niteledi ve kovalayarak yakalamaya çalıştı.
İsmail Saymaz: Neresinden bakarsanız bakın skandal
Tanal'ın jandarmayı kovaladığı anlar gündem olurken görüntülere CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan da tepki geldi. Görüntülerin skandal olduğunu ifade eden Saymaz, şunları söyledi: