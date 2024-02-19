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CHP'de Hatay krizi! Özgür Özel'den Lütfü Savaş itirafı: Telefonlara çıkmadı

Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP'de Hatay krizi sürüyor. Partinin mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş'ı aday gösterip göstermeme konusundaki kararsızlığı devam ederken, CHP’nin Ankara’da gerçekleştirdiği aday tanıtım toplantısında adı okunmayan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş‘a gece saat 01.00 civarında Genel Merkez’den ve Özgür Özel'den telefon geldiği ancak Lütfü Savaş'ın telefonlara cevap vermediği ortaya çıktı.

13:22 - 19/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 13:59 - 19/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Özgür Özel'den Lütfü Savaş itirafı
Özgür Özel'den Lütfü Savaş itirafı

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı belirsizliği, dünkü aday tanıtım toplantısında yaşanan gerginlikle bir kez daha gündeme geldi.

CHP'de Hatay krizi!

Hatay özelindeki son anket çalışmasının cumartesi gecesi tamamlandığını belirten Özgür Özel, “O anket şunu söylüyor. Bizim Hatay’da Lütfü Bey’in de desteğiyle birlikte bir alternatif geliştirdiğimiz durumda seçimi alacağımız gösteriyor. Bir Hatay ittifakına ihtiyaç var. Hatay ittifakı kurulmazsa Cumhur İttifakı adayı şans yakalayacak. Lütfü Bey’le konuşacağız, bu konu üzerinden doğru bir Hatay alternatifi geliştireceğiz.” ifadelerini kullandı.



Lütfü Savaş telefonlara çıkmadı

CHP lideri Özgür Özel, bu görüşme öncesinde NOW TV yayınına konuk olurken Lütfü Savaş'ın adaylığına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özgür Özel, Lütfü Savaş'ı hem kendisinin hem de genel merkezin aradığını ancak Savaş'ın telefonlara çıkmadığınıkaydederek Hatay için yapılan son anketi ele alacaklarını ifade etti. Hatay’da yaşanan olayları dikkatli bir şekilde inceleyip analiz ettiklerini belirten Özgür Özel, Lütfü Savaş’ı aşan bir alternatif geliştiremediklerinden bahsetti.

Aday tanıtım toplantısına katılmadı

Saat 13.00 civarında Savaş telefonla Genel Başkan Özgür Özel'i aradı ancak görüşmeyi gerçekleştiremedi. Hatay ilçe ve belde belediye başkan adayları salonda yerlerini alırken Lütfü Savaş ise gelişmelerden dolayı son derece rahatsız ve gergin olduğu için salona gitmeme kararı aldı.

Genel merkezde "Hatay" görüşmesi

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Lütfü Savaş, CHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Özgür Özel’le bir görüşme gerçekleştirdi. Söz konusu görüşmeye Gökhan Zeybek ve Selin Sayek Böle ile Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki de katıldı. Savaş, yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından genel merkezden ayrıldı.

Lütfü Savaş'ın eşinden 'Yola devam' paylaşımı

Öte yandan Lütfü Savaş'ın eşi Nazan Savaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Nazan Savaş, yaptığı paylaşımda "Yolumuza devam ediyoruz. HATAY" dedi.


'Hatay'da alternatif bulamadık' diyen CHP'ye parti içinden Lütfü Savaş salvoları
'Hatay'da alternatif bulamadık' diyen CHP'ye parti içinden Lütfü Savaş salvoları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart Yerel Seçimleri için Hatay'dan tekrar Lütfü Savaş'ı aday gösterdi. Özel'in "Alternatif bulamadık" sözleriyle ilan ettiği Savaş'ın adaylığı ise parti içinde çatlaklara neden oldu. Hatay'da CHP'den Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı beş isim, yayınladıkları basın bildirisi ile tepki göstererek, "CHP'nin parti yöneticilerinin aday belirleme konusunda verdikleri sözlerin, açıklanan adayda vücut bulmadığına üzülerek şahit olduk. Başarısızlığı tescil edilmiş ve halkın gözünde güvenini yitirmiş bir şahısla yola devam kararının doğru olmadığını, bu kararın seçimin peşinen kaybedildiğini belirtmek isteriz." dedi.


#CHP
#Lütfü Savaş
#Özgür Özel
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