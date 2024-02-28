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CHP'de Saraçhane çatlağı

CHP’de yerel seçim kampanyasının değerlendirildiği toplantıda İstanbul, Genel Merkez'in iletişim stratejisine dahil edilemedi. Kurultay sonrası Özgür Özel'den bağımsız hareket eden İmamoğlu, seçim kampanyasını da ayrı yürütecek.

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:00 - 28/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:22 - 28/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu.
Ekrem İmamoğlu.

Kurultay sonrası CHP içinde etkinliği artan İmamoğlu’nun genel merkezi devre dışı bırakan hareketleri kampanya sürecinde de kendisini hissettiriyor. 31 Mart seçimlerinde uygulanacak stratejilerin görüşüldüğü son Parti Meclisi’nde sandık çalışmalarına ilişkin bir dizi kararlar oluşturuldu. Diğer şehirlerden farklı olarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim stratejisine dahil edilemedi. İmamoğlu seçim çalışmasını genel merkezin dışında yapacak. İstanbullu PM üyeleri ve MYK üyeleri de sadece İstanbul’da çalışacak.

POLEMİĞE GİRMEYİN

İstanbul dışındaki yerleşimlerde ise il başkanları, şehir milletvekilleri adaylar ile birlikte çalışacak. Adaylar sadece genel merkezden gelecek seçim modelini ve iletişim modeline göre sahada olacak. Genel merkezden gelen talimatlar arasında ise eski ortaklar ile herhangi bir polemiğe girilmemesi, İYİ Parti ve DEM Parti ile ilgili tartışmalı konulardan uzak durulması var.

YERELE GENEL SİYASET UYARISI

Genel merkezden ayrıca seçimlerde adayların genel siyasete etki edecek açıklamalardan uzak durmasını isteyecek. Seçim çalışması kapsamında CHP lideri Özgür Özel bu hafta Muğla, Bursa, İstanbul, Manisa, Tekirdağ’da olacak. CHP’nin kazanmaya ve kaybetmeye yakın olduğu illere ağırlık verecek.


Murat Kurum'dan İmamoğlu'na: Başkan İstanbul’da yaşamadığı için kendi kendine hayali davetler yapıyor
Murat Kurum'dan İmamoğlu'na: Başkan İstanbul’da yaşamadığı için kendi kendine hayali davetler yapıyor

Sancaktepe'de Sivaslılar ile buluşan Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum, İstanbul ve Sancaktepe için yapacaklarından bahsetti. Ekrem İmamoğlu'nun, "İlk kez; Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı tarafından davet edildim." sözlerinin sorulması üzerine Kurum, İmamoğlu'nun davet edilmediğini söyledi. Kurum; "Başkan İstanbul'da yaşamadığı için hayali davetler yapılıyor kendisine. Dün Ulaştırma bakanımızla beraberdim, kendisine herhangi bir davet yapılmamış. İstanbul'un hizmetlerinden memnun olmayan biri. Siyasi tezgahlar üzerinden İstanbulluları aldatmaya kalkmasınlar. Bir hizmetiniz varsa onu göğsünüzü gere gere gittiğiniz her yerde anlatabilirsiniz. Biz gittiğimiz her yerde yaptığımız hizmetlerden bahsediyoruz. Ekrem Bey davet edilmediği metro açılığına gideceğine, Sancaktepe'de hafriyat döktüğü, iptal ettiği metro tünellerini açsın." dedi.



#Siyaset
#CHP
#Ekrem İmamoğlu
25 dakika önce
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