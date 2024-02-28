CHP'de Saraçhane çatlağı

Sancaktepe'de Sivaslılar ile buluşan Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum, İstanbul ve Sancaktepe için yapacaklarından bahsetti. Ekrem İmamoğlu'nun, "İlk kez; Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı tarafından davet edildim." sözlerinin sorulması üzerine Kurum, İmamoğlu'nun davet edilmediğini söyledi. Kurum; "Başkan İstanbul'da yaşamadığı için hayali davetler yapılıyor kendisine. Dün Ulaştırma bakanımızla beraberdim, kendisine herhangi bir davet yapılmamış. İstanbul'un hizmetlerinden memnun olmayan biri. Siyasi tezgahlar üzerinden İstanbulluları aldatmaya kalkmasınlar. Bir hizmetiniz varsa onu göğsünüzü gere gere gittiğiniz her yerde anlatabilirsiniz. Biz gittiğimiz her yerde yaptığımız hizmetlerden bahsediyoruz. Ekrem Bey davet edilmediği metro açılığına gideceğine, Sancaktepe'de hafriyat döktüğü, iptal ettiği metro tünellerini açsın." dedi.