CHP’de yolsuzluk tepkisi dalga dalga yayılıyor: Özel’e 'vakit kaybetmeden askıya al' çıkışı

CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 26 eski-yeni milletvekilinin ve 32 eski ilçe başkanının ardından bu kez de 22 eski il başkanı, Genel Başkan Özgür Özel’e hitaben ortak bir mektup kaleme aldı. Metinde, parti yönetimine sert bir mesaj verilerek“Yolsuzluk sanıkları partiden üstün değil.” ifadeleri kullanıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e 'İmamoğlu suç örgütü' iddianamesinin ardından parti içinden yükselen 'arının' çağrıları çığ gibi büyüyor.
İlk olarak 10 milletvekili ile başlayan ardından eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 16 eski milletvekili ve 32 eski İstanbul ilçe başkanının ardından bu kez de 22 eski il başkanı bir mektup yazarak Özel'e seslendi.
Aralarında bir önceki dönem Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel, Antalya eski İl Başkanı Semih Esen, Samsun eski İl Başkanı Cemil Deveci, Hatay eski İl Başkanı Hasan Ramiz Parlar gibi isimlerin olduğu 22 eski il başkanı, partilerinin tutumuna tepki gösterdi.
"Parti üyeliklerini derhal askıya alın"
Mektupta, şu ifadeler yer aldı;
"İBB iddianamesinde adı geçen tüm parti üyelerinin, yargılama kesinleşinceye kadar parti üyeliklerinin derhal ve istisnasız şekilde askıya alınması gerekmektedir.
Partimizde Genel Başkanlık yapmış kişilere hakaret ve nefret söyleminde bulunanlara disiplin soruşturması yapılmalıdır.
Bu karar süreci siyasetin değil hukukun konusu haline getirir, CHP'nin kamu vicdanındaki sarsılmaz yerini yeniden güçlendirir, her türlü şaibe girişimine karşı kesin ve net bir yanıt oluşturur.
CHP'nin kişiler üzerine hiçbir kişi, hiçbir makam, hiçbir gerekçe, partimizin 102 yıllık temiz siyaset geleneğinin üzerinde değildir"
