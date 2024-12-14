CHP’li değil MYP’liler!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a yakın belediye meclis üyeleri, belediye başkanları ve CHP üyeleri kendilerini ‘CHP’li’ olarak değil, açılımı "Mansur Yavaş Partisi" olarak dile getirilen "MYP"li olarak tanıtmaya başladı. Kendilerini CHP’li olarak hissetmeyen bazı partililerin 'konjonktür gereği CHP’li' olduklarını söyledikleri öğrenildi.
Partilerin değil isimlerin bir öneminin olduğunu ifade eden isimler, Cumhurbaşkanlığı seçimlerin de Yavaş’ın adaylığı için bu sürecin böyle işleyeceğini kaydetti.