Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
CHP’li değil MYP’liler!

CHP’li değil MYP’liler!

Mehmet Güney
04:0014/12/2024, Cumartesi
G: 14/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Mansur Yavaş
Mansur Yavaş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a yakın belediye meclis üyeleri, belediye başkanları ve CHP üyeleri kendilerini ‘CHP’li’ olarak değil, açılımı "Mansur Yavaş Partisi" olarak dile getirilen "MYP"li olarak tanıtmaya başladı. Kendilerini CHP’li olarak hissetmeyen bazı partililerin 'konjonktür gereği CHP’li' olduklarını söyledikleri öğrenildi.

Partilerin değil isimlerin bir öneminin olduğunu ifade eden isimler, Cumhurbaşkanlığı seçimlerin de Yavaş’ın adaylığı için bu sürecin böyle işleyeceğini kaydetti.


#politika
#CHP
#Mansur Yavaş

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SPK’dan kripto para hamlesi: Hukuki süreci başlatıyor! Engelleme kararı alınan foreks siteleri listesi belli oldu