CHP'li Maltepe Belediyesi sözünü tutmadı: İşçiler maaş protestosuna çıktı

Ekim 2024'ten bu yana ücretlerinin zamanında ödenmesi için belediye yönetimiyle görüşme halinde olduklarını belirten Uygun, belediye yönetimince ücretlerin ödenmesine yönelik taahhüt edilen tarih ve zamana uyulmadığını, ödemelerin daha da geciktirildiğini ifade etti. Uygun, kredi kartı borçlarını ödeyemeyen işçilerin çıkış yolu bulamayıp tefecilere gittiğini belirterek, şunları kaydetti: "Bizler içinde çalıştığımız belediyenin durumunu anlıyor, bütçelerin planlanması için sürekli zaman tanıyoruz ama görüyoruz ki belediyenin önceliği haline gelemiyoruz. Belediye işçilerinin, sürekli ötelenen, geciken maaş ve sosyal ücretler karşısında artık sabrı ve tahammülü kalmadı. Sözleşmemizin gereğini yapın, ücretlerimizi derhal ödeyin. Sefalet çekmek için değil geçinebilmek ve iyi bir gelecek için çalışıyoruz. Maltepe halkına gece gündüz emek veren Maltepe Belediyesi işçileri olarak, belediye yönetiminin ödemeler konusunda önceliği işçiler olana dek bu eylemlere aralıklı olarak devam edeceğimizi ilan ediyoruz." dedi.