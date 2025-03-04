İBB'ye tepki gösteren hafriyat kamyonu sürücüleri D-100'de eylem yaptı

İstanbul'da 'da çalışan hafriyat kamyon şoförleri, Gebze'deki döküm sahasına giriş izinlerinin kapatılması nedeniyle Kartal ve Maltepe D-100 Karayolu'na çıkarak durumu protesto etti. Yüzlerce hafriyat kamyonunun konvoy halinde ilerlemesi D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğuna neden oldu.
İstanbul Hafriyatçılar Federasyonu (İSHAF), İBB tarafından İstanbul Anadolu Yakası'ndan Kocaeli sınırlarına kadar olan bölgede bulunan döküm sahalarının Kocaeli-Gebze bölgesinden Şile bölgesine kaydırılmasına tepki gösterdi.
Kamyon şoförlerinin, Gebze'deki döküm sahasına girişinin yasaklanmasının ardından, konvoy halinde toplanan yüzlerce hafriyat kamyon şoförü, Kartal ve Maltepe'de D-100 Karayolu'na çıkarak durumu protesto etti.
Kamyonların üzerine 'Hafriyat Döküm Sahalarına Engel Olmayın', 'Yetersiz Dökümü Sahası Kriz Demektir', 'Gebze Döküm Sahalarına İzin Verin' yazılı pankartlar asan şoförler, kornalar çalarak ilerledi. D-100 Karayolu'nda önlem alan polis ekipleri, kamyonların kontrollü şekilde ilerlemesini sağladı. Kadıköy istikametine ilerleyen hafriyat kamyonları daha sonra Maltepe İdealtepe Köprüsü'nden geri dönerek dağıldılar. Öte yandan yüzlerce hafriyat kamyonunun D-100 Karayolu'nda konvoy halinde ilerlemesi trafik yoğunluğuna neden oldu.