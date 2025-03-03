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Mali suçlar polisinden Medya AŞ'ye operasyon: Bilgisayara el konuldu

Mali suçlar polisinden Medya AŞ'ye operasyon: Bilgisayara el konuldu

16:373/03/2025, Pazartesi
G: 3/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
AA
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Polis ekipleri, Medya AŞ'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında İBB'ye ait binada arama yaptı.
Polis ekipleri, Medya AŞ'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında İBB'ye ait binada arama yaptı.

İBB’ye ait İstanbul Medya AŞ şirketinde savcılık talimatıyla mali suçlar polisleri tarafından arama yapıldı. Ekipler, muhasebe kayıtlarının bulunduğu bilgisayara el koydu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz hafta İBB'ye bağlı Medya AŞ'nin ihaleleriyle ilgili harekete geçmiş ve bu kapsamda şirketten ihale alan 21 firmaya dair bilgi ve belgeler talep edilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Şişli'de İBB'ye ait
İstanbul Medya AŞ
'ye gelerek muhasebe kayıtlarının bulunduğu bilgisayara el koydu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz hafta İBB'ye bağlı Medya AŞ'nin ihaleleriyle ilgili harekete geçmiş ve bu kapsamda şirketten ihale alan 21 firmaya dair bilgi ve belgeler talep edilmişti.

Medya AŞ'deki bilgisayara el konuldu

Alınan bilgiye göre, soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de İBB'ye ait
İstanbul Medya AŞ
'ye geldi.

Burada arama yapan ekipler, içeride şirkette görevli bir kişinin kullanımında bulunan bilgisayar, suç delillerinin elde edilmesi amacıyla el koydu.

Ekipler arama işlemlerinin tamamlanmasının ardından adresten ayrıldı.


#Medya AŞ
#İBB
#Operasyon

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