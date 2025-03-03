İBB Bayrampaşa KİPTAŞ Kentsel Dönüşüm Sitesi sakinleri isyanda: Milyonlarca lira aidat alınıyor ama hizmet yok

İBB iştiraki KİPTAŞ'ın Bayrampaşa'da eski cezaevi alanına inşa ettiği 2 bin 277 konutun bulunduğu İBB Bayrampaşa Kiptaş Kentsel Dönüşüm Sitesi sakinleri yüksek aidat yükü ve bakımsızlıktan şikayetçi. Yeni Şafak'a konuşan bir site sakini ise fahiş aidat artışı hakkında "Ocak zammıyla birlikte, yalnızca tek bir seferde %60 ile %63 arasında değişkenlik gösteren bir zam yapıldı. 45 m²’lik dairelerin aidatı son zamla birlikte yaklaşık 1900 TL’ye çıkarıldı. Aidat artışları konusunda herhangi bir şeffaf açıklama yapılmadığı gibi, yapılan harcamalarla ilgili de site sakinlerine bilgi verilmiyor" ifadelerini kullandı.
Milyonlarca lira aidat toplanıyor ama hizmet yok
"Bayrampaşa KİPTAŞ Kentsel Dönüşüm Sitesi’nde son 3 yılda aidatların %1800 gibi olağanüstü bir oranda artırıldı. Özellikle son Ocak zammıyla birlikte, yalnızca tek bir seferde %60 ile %63 arasında değişkenlik gösteren bir zam yapıldı. 45 m²’lik dairelerin aidatı son zamla birlikte yaklaşık 1900 TL’ye çıkarıldı. Aidat artışları konusunda herhangi bir şeffaf açıklama yapılmadığı gibi, yapılan harcamalarla ilgili de site sakinlerine bilgi verilmiyor. Yönetim tarafından mali tablo veya rapor paylaşılmıyor, aidatların hangi hizmetler için kullanıldığı konusunda bir açıklama yapılmıyor. Şeffaflık ilkesi çerçevesinde site sakinlerine hesap verilmesi gerekirken, bu süreç tamamen kapalı kapılar ardında yürütülüyor. Aidatlar yüksek olmasına rağmen siteye yönelik herhangi bir ciddi yatırım, hatta hala boş dükkanların sahiplerine iletilmesi dahi yapılmadı."
Site bakım ve onarım ihmal ediliyor
"Aidatların yüksekliğiyle ters orantılı olarak, site içerisindeki ortak kullanım alanlarında bakım ve onarım eksiklikleri gözle görülür hale gelmiş durumda. Son 3 yıl içinde hiçbir badana veya boya çalışması, peyzaj düzenlemeleri veya ortak yeşil alanların bakımına dikkat edilmedi.
Site sakinlerinin ödediği yüksek aidatlara rağmen, herhangi bir iyileştirme yapılmadı."
Faciaya kapı aralayan denetimsizlik
"Site yönetmeliği gereğince bulundurulması zorunlu olan yangın söndürme ekipmanlarının eksik olduğu site müdürü tarafından bana bizzat söylendi. Tam 12 adet yangın söndürücü eksik olmasına rağmen yönetim, bu ekipmanların satın alımına başvursa da bunun onaylanmadığı ve sürüncemede bırakıldığı belirtildi. Bu eksiklikler defalarca yetkililere bildirilmesine rağmen bir çözüm üretilmediği belirtiliyor."
Asansör sorunu ve tekrar eden arızalar
"Site sakinlerinin en büyük şikayetlerinden biri de asansörlerin sürekli bozulması ve arızaların çözülmemesi.
Defalarca arızalanan asansörlerde birçok kez site sakinleri mahsur kaldı, ancak İBB bu konuda kalıcı bir çözüm üretmedi.
Sorunların yönetim tarafından İBB’ye bildirilmesine rağmen mevcut asansör bakım firmasıyla olan sözleşme sona erdiği gün, hiçbir değişiklik yapılmadan yeniden aynı firmayla imzalandı. Sürekli arıza veren asansörlerin bakımının yetersiz yapıldığı düşünülüyor, ancak yönetim firma değişikliği yapmayı reddediyor."