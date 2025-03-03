İBB Bayrampaşa KİPTAŞ Kentsel Dönüşüm Sitesi sakinleri isyanda: Milyonlarca lira aidat alınıyor ama hizmet yok

Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan 2 bin 277 konutun bulunduğu İBB Bayrampaşa KİPTAŞ Kentsel Dönüşüm Sitesi konutlarının 2019 yılında inşaatı bitmesine rağmen bakımsız bırakılarak güvenlik açığına sebep oluyor. Site sakinleri sık sık arızalanan asansör, yürüyen merdiven ve bina içi sistemin onarımı için yetkililerin aksiyon alamamasından şikayetçi. Ayrıca hem fahiş artışlarla aidatların alındığını ifade eden site sakinleri, yüklü miktarda alınan aidat karşılığında hizmet almadıkları için "aidatların akıbetini bilmiyoruz" diyerek hiçbir hizmet alamadıklarını belirtiyor.

Kurulduğu 1995 yılından itibaren İstanbullulara depreme dayanıklı, güvenli ve uygun evler inşa eden KİPTAŞ 2019 yılında değişen İBB yönetimiyle halka hizmet amacından hızla uzaklaştığı görülüyor. Yeni Şafak'a konuşan site sakini ise fahiş aidat artışlarından güvenlik zafiyetlerine vurgu yaptı.