KİPTAŞ da bunu yaparsa

Kurulduğu 1995’ten itibaren İstanbulluya güvenli ve hesaplı evler inşa eden KİPTAŞ, yeni İBB yönetimiyle bu imajından hızla uzaklaşıyor. KİPTAŞ’ın yapımına 2021 yılında başladığı 23 blok ve 321 konutluk Tuzla Aydınlık Evler ile 664 konutluk Eyüpsultan Yeşilpınar Evleri’nde standartların altında beton kullanıldı. Statik projelere göre konutlarda C35/45 sınıfı beton kullanılması gerekiyor. Ancak Tuzla Aydınlık Evler’den alınan 100’den fazla numunedeki beton dayanımı oldukça düşük çıktı.

ŞARTLARI SAĞLAMIYOR

Uzmanların verdiği bilgiye göre, eğer binada C35/45 kullanım şartı varsa bir noktadan 3 veya daha fazla numune alınarak ortalamaya bakılıyor. İlk kritere göre ortalama dayanımın 46 MPa çıkması lazım. İkinci kritere göre ise en düşük numune dayanımı 41 MPa değerinde olmalı. Numunelerden ikisinin dayanımı 60 MPa çıksa bile biri 35 MPa olursa beton testi geçmemiş oluyor. Tuzla Aydınlık Evler’deki ortalama değerler 31 MPa’ya kadar düşüyor.

DEPREMDE HASAR ALIR

Tekil numunelerde bunun altında değerler de var. Mesela H Blok’un taşıyıcı perde betonunda 45 MPa olması gereken dayanım 22 MPa’ya kadar düşmüş. Bu değerler İstanbul’da beklenen şiddetli depremde binaların ağır hasar alacağı demek. Beton dayanımı düşünce kontrol için standartların altında çıkan bölgeden 3 karot örneği alınması gerekiyor. Bu yüzlerce karot testi anlamına geliyor. Ancak binaların testi geçmeyeceği bilindiği için karot testi yapılmadığı iddia ediliyor.

Tek usulsüzlük beton kalitesinde değil

Binalarda kullanılan beton çipli olduğu için bütün değerler otomatik olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın veri tabanında bulunuyor. Konutlardaki usulsüzlük, kalite ve güvenlik sorunları bunlarla da sınırlı değil. Tuzla Aydınlık Evler ile yine temeli 2021 yılında atılıp 2022’nin son günlerinde teslim edilen 158 konutluk Tuzla Meydan Evler’de sözleşmede bulunmasına rağmen maliyeti azaltmak için şönt bacalar yapılmadı. Şönt baca, deprem gibi afetlerde konutlara elektrik ve doğalgaz verilememesi durumunda ısınmak için soba kullanılmasına imkan sağlıyor. Sözleşmede bulunan şönt bacaların yapılmaması, imar yönetmeliğine aykırı. Bu da iskan verilmemesine neden olan bir eksiklik. İskan olmadığı için de vatandaşlar İBB’den aldıkları evi satamaz, bankadan kredi de alamaz. Yine Tuzla Aydınlık Evler ve Meydan Evler projelerinde balkon korkuluklarının yüksekliğinin de 110 cm olması gerekirken 100 cm yapıldığı, dikme demir aralıklarının maksimum 10 cm olması gerekirken 13-14 cm’yi bulduğu ve bu sebeple imar yönetmeliğine aykırı yapıldığı belirtiliyor.

Cevap bekleyen sorular

Hem Tuzla Aydınlık Evler hem de Eyüpsultan Yeşilpınar Evleri’nde Ocak 2023’te oturum başladı ve on binlerce vatandaş buralarda yaşamaya başladı. Bu nedenle 3 ay önce teslim edilen evlerden gidip karot alınmasının, vatandaşların tepkisine neden olacağı da biliniyor. Cevap bekleyen birçok soru var:

* Karot testi gerçekten yapılmadı mı?

* Karot testi yapılmadıysa geçici kabul nasıl gerçekleşti?

* Geçici kabul heyeti bu projeye onay verdi mi?

* Onay verilmediyse nasıl iskan alındı?

* İskan alınması bir binanın oturuma elverişli olduğu anlamına geliyor. İskan alınmadıysa vatandaşlar iskansız binaya mı yerleştirildi?







