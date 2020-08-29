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İSTANBUL

​CHP’li Mersin Belediyesinde grev resti

CHP’li belediyede grev resti

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediye personelinin haklarını hiçe saydı. Katıldığı her ortamda “Kuşkunuz olmasın, demokratik, eşitlikçi bir şekilde işçinin, emekçinin hakkının adresi Vahap Seçer’dir” ifadelerini kullanan CHP’li Seçer, konu personelin zam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine gelince geri adım attı.

Fatih Özer Yeni Şafak
22 maddede anlaşamayan personel, Bakina İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı önünde grev kararı aldı.
22 maddede anlaşamayan personel, Bakina İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı önünde grev kararı aldı.

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bin 80 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesini ocak ayından bu yana imzalamadı. 22 maddede anlaşamayan personel, Bakina İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı önünde grev kararı aldı. CHP’li belediyenin imzalamaya yanaşmadığı 22 madde içerisinde belediye personeline yapılacak zam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesinin yer aldığı belirtildi.

60 GÜN SÜRELERİ VAR

Belediye-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Ali Sönmez, “Taleplerimiz 60 gün içerisinde yerine getirilmemesi durumunda istemeye istemeye greve gideceğiz” dedi.

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