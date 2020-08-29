CHP’li belediyede grev resti

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Doğu Akdeniz'de deniz eğitimi: Milli Savunma Bakanlığı bu fotoğraflarla duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Harp Okulu 3’üncü sınıf öğrencilerinin Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden TCG Gelibolu ve bir deniz karakol uçağı ile Doğu Akdeniz'de deniz eğitimlerinin icra ettiğini açıkladı.