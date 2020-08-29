CHP’li belediyede grev resti

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bin 80 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesini ocak ayından bu yana imzalamadı. 22 maddede anlaşamayan personel, Bakina İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı önünde grev kararı aldı. CHP’li belediyenin imzalamaya yanaşmadığı 22 madde içerisinde belediye personeline yapılacak zam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesinin yer aldığı belirtildi.
60 GÜN SÜRELERİ VAR
Belediye-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Ali Sönmez, “Taleplerimiz 60 gün içerisinde yerine getirilmemesi durumunda istemeye istemeye greve gideceğiz” dedi.