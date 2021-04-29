CHP'li Sinop Belediyesi'nden her sokağa bir heykel

Sinop Belediyesi tarafından şehre mal olmuş isimlerden Sabahattin Ali ve Tarzan Kemal olarak bilinen M. Kemal Koca için heykeller hazırlatıldı.

Hazırlanan heykelleri tanıtan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop’ta isimleri cadde ve sokaklara verilen kişilerin; bir büstlerini de o caddelere yerleştirmek istediklerini söyledi.

"Sinopluların beğenisine sunacağız"

Tarzan Kemal ve Sabahattin Ali heykelinden bahseden Barış Ayhan, "Tarzan Kemal’i Küçük İskele’ye otelin arkasına girişe diye düşünmüştük. Ama orada Kent Meydanı Projesi olacağı için oralar yıkılacak. Artık oturacağız konuşacağız. Tarzan Kemal’in Kemal Koca’nın anısına hatırasına en uygun yer neresiyse Sinop’ta onu inşallah bu sezon yaz girmeden Sinopluların beğenisine sunacağız. Sabahattin Ali’nin de heykelini çekek yerinde oluşturduğumuz etkinlik alanına koyacağız" dedi.

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"Parayı heykele yatırıyor diye eleştiriyorlar"

Ayhan sözlerini şöyle sürdürdü: "Sinop’a hizmet eden değerli büyüklerimizin birer büstlerini o cadde ve sokakların girişlerinde sergileyerek onlarında anılarını yaşatmak istiyoruz. Her ne kadar bizleri parayı heykellere yatırıyor diye eleştirseler de biz pandemi sürecinde ve pandeminin oluşturduğu ekonomik sıkıntıları vatandaşın gidermesi için ayırdığımız bir bütçemiz var. Ama kültür sanat etkinlikleri içinde kent kimliğini yaşatabilmek içinde mutlaka bir kaynak bir bütçe ayırmak zorundayız. Onun için bunu dengeli bir şekilde götüreceğiz" diye konuştu.

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