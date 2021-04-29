Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem CHPli Sinop Belediyesinden her sokağa bir heykel
SİNOP

CHP'li Sinop Belediyesi'nden her sokağa bir heykel

CHP'li Sinop Belediyesi, cadde ve sokaklara ismi verilen Sinopluların ve tanınmış kişilerin heykellerini de yaptırma kararı aldı. Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, "Caddesine sokağına ismini verdiğimiz Sinopluların veya Sinop’a hizmet eden büyüklerimizin birer büstlerini, o cadde ve sokakların girişlerinde sergileyerek onların da anılarını yaşatmak istiyoruz. Her ne kadar bizleri parayı heykellere yatırıyor diye eleştirseler de kent kimliğini yaşatabilmek için kaynak ayırmak zorundayız" dedi.

Haber Merkezi İHA
CHPli Sinop Belediyesinden her sokağa bir heykel
Sinop Belediyesi tarafından hazırlattırılan heykeller.

Sinop Belediyesi tarafından şehre mal olmuş isimlerden Sabahattin Ali ve Tarzan Kemal olarak bilinen M. Kemal Koca için heykeller hazırlatıldı.

Hazırlanan heykelleri tanıtan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop’ta isimleri cadde ve sokaklara verilen kişilerin; bir büstlerini de o caddelere yerleştirmek istediklerini söyledi.

"Sinopluların beğenisine sunacağız"

Tarzan Kemal ve Sabahattin Ali heykelinden bahseden Barış Ayhan, "Tarzan Kemal’i Küçük İskele’ye otelin arkasına girişe diye düşünmüştük. Ama orada Kent Meydanı Projesi olacağı için oralar yıkılacak. Artık oturacağız konuşacağız. Tarzan Kemal’in Kemal Koca’nın anısına hatırasına en uygun yer neresiyse Sinop’ta onu inşallah bu sezon yaz girmeden Sinopluların beğenisine sunacağız. Sabahattin Ali’nin de heykelini çekek yerinde oluşturduğumuz etkinlik alanına koyacağız" dedi.

"Parayı heykele yatırıyor diye eleştiriyorlar"

Ayhan sözlerini şöyle sürdürdü: "Sinop’a hizmet eden değerli büyüklerimizin birer büstlerini o cadde ve sokakların girişlerinde sergileyerek onlarında anılarını yaşatmak istiyoruz. Her ne kadar bizleri parayı heykellere yatırıyor diye eleştirseler de biz pandemi sürecinde ve pandeminin oluşturduğu ekonomik sıkıntıları vatandaşın gidermesi için ayırdığımız bir bütçemiz var. Ama kültür sanat etkinlikleri içinde kent kimliğini yaşatabilmek içinde mutlaka bir kaynak bir bütçe ayırmak zorundayız. Onun için bunu dengeli bir şekilde götüreceğiz" diye konuştu.

Ayı tepki çekince geyik diktiler: Bolu'da CHP'li belediyeden yeni heykel
GÜNDEM
Ayı tepki çekince geyik diktiler: Bolu'da CHP'li belediyeden yeni heykel

CHP'li İzmir Belediyesi'nden bir icraat daha: Kentteki heykeller tek tek sayılacak
GÜNDEM
CHP'li İzmir Belediyesi'nden bir icraat daha: Kentteki heykeller tek tek sayılacak

CHP'li İBB heykellerin bakımı için özel ekip kurdu
GÜNDEM
CHP'li İBB heykellerin bakımı için özel ekip kurdu

CHP'li belediyeden bir hizmet daha: Hatay'da 'Künefe çeviren adam' heykeli yeniden yerine monte edildi
GÜNDEM
CHP'li belediyeden bir hizmet daha: Hatay'da 'Künefe çeviren adam' heykeli yeniden yerine monte edildi

CHP’li Bilecik Belediyesi’nin gündemi heykel boyutu: Gerçeğine birebir uygun yaptık
GÜNDEM
CHP’li Bilecik Belediyesi’nin gündemi heykel boyutu: Gerçeğine birebir uygun yaptık

Abone Ol Google News
Görüntülü doğum

Görüntülü doğum

​Yoldaki eşeğe veterinerle konuşarak doğum yaptırdı.
Elazığda heyecanlandıran keşif

Elazığ'da heyecanlandıran keşif

Köylüler buldu: Hayal bile edemeyeceğimiz bir yer.
Son ödeme tarihleri değişecek

​Elektrik ve doğal gaz faturaları için sürpriz karar

2021 yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 12,2 ye çıktı.

ABD yönetimine tarihi vesikalarla yanıt

ABD yönetimine tarihi vesikalarla yanıt

​Erzurum Belediye Başkanı Sekmen, sözde Ermeni 'soykırım'ı ile ilgili konuştu.

Sağlık Bakanlığı: Biontech aşısı 2. doz randevusu korunacak

Beş bin 280 güvenlik gücü katılıyor.
İşte Thodex<br>vurgununun gerçek boyutu

İşte Thodex
vurgununun gerçek boyutu

Bakan Soylu iki milyar dolar iddiasını yalanlayıp açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.