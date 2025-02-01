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CHP'li Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı

CHP'li Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
11:561/02/2025, Cumartesi
G: 1/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Tuncay Özkan cezaevlerinde servis edilen yemeklerkw siyasi suikastlar olabileceğini iddia etmişti
Tuncay Özkan cezaevlerinde servis edilen yemeklerkw siyasi suikastlar olabileceğini iddia etmişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan re'sen soruşturma başlattı.

CHP İzmir Milletvekili
Tuncay Özkan
'ın, Sözcü TV'de yayımlanan bir programdaki cezaevleriyle ilgili sözlerine ilişkin "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldı.

Özkan, katıldığı programda cezaevinde yattığı dönemlerde yemeklere fare zehri katıldığına dair iddialarda bulunmuştu. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü de Özkan'ın iddialarının yalan ve spekülasyon olduğuna dair yazılı bir açıklama yapmıştı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Özkan hakkında, Sözcü TV'de yayınlanan "Başkent Kulisleri" adlı programda
"Cezaevlerini hedef alarak servis edilen yemekler ya da verilen sağlık hizmetleri üzerinden siyasi suikastlar olabileceği"
ne ilişkin söylemi nedeniyle "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

RTÜK inceleme başlatmıştı


Bu arada söz konusu program hakkında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından da inceleme başlatılmıştı.


Tuncay Özkan ne demişti?


Özkan Sözcü TV'de yayımlanan "Başkent Kulisleri" adlı programda "Ümit Özdağ'ın kaldığı cezaevinde 6 yıl kaldım. Cezaevinde zehirlendim, kanımda DDT fare zehri formu çıktı. Cezaevi zehirleme gibi bu tür olaylar için çok uygundur. Ümit Özdağ'a kuru soğan yememesini öneriyorum. Bu tür nükleer maddeleri soğan ve serum için veriyorlar. Gelen yemekleri yıkamadan asla yemesin." demişti


Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Özkan'ın canlı yayındaki sözleri üzerine yaptığı yazılı açıklamada, zehirlenme ya da suikast iddialarını spekülasyon olarak niteledi ve bu iddiaları ortaya atanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulacağını kaydetti.


Genel Müdürlük açıklamasında, "Bazı medya organlarında yer verilen ve ceza infaz kurumlarımızın işleyişi ve güvenliğini hedef alan iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.


Zehirlenme ya da suikast gibi söylemlerin, ceza infaz sistemine zarar verebilecek nitelikte ve dezenformasyon içerikli olduğu yazılan açıklamada, "Ceza infaz kurumlarımız, uluslararası standartlara uygun olarak denetlenen, mahkumların sağlık ve güvenliğinin titizlikle korunduğu ve insan onurunu önceleyen bir anlayışla yönetilen kurumlardır" ifadelerine yer verildi.



#CHP
#Tuncay Özkan
#Soruşturma

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