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POLİTİKA

CHP'li vekil meclis kürsüsünde su içti - HDP'Lİ vekil ben müslüman değilim

CHP'li vekil su içti HDP'li vekil 'Müslüman değilim' dedi

TBMM çatısı altında 'Ramazan hassasiyeti' tartışması yaşandı. CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse kürsüde konuşurken su içti. İndikten sonra AK Partili vekiller hassasiyet uyarısında bulunurken, araya giren HDP vekili Tuma Çelik, "Müslüman Türkiye değil, laik Türkiye burası, ben Müslüman değilim" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP'li Çelik ve kürsüden su içen CHP'li Köse.
HDP'li Çelik ve kürsüden su içen CHP'li Köse.

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, kürsüde yaptığı konuşma sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminin iptal edilmesine tepki gösterdi ve AK Partiyle MHP'yi eleştirdi.

Konuşmasının ardından kürsüden inen Köse'yi hedef alan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, "Siz önce kürsüden milletin Ramazan ayına saygı gösterin. Burası Müslüman Türkiye'nin kürsüsü" dedi.

HDP'li vekil: Ben Müslüman değilim

Kılıç'a tepki gösteren HDP'li Tuma Çelik, "Müslüman Türkiye değil, laik Türkiye burası, ben Müslüman değilim" ifadelerini kullandı.

Meclis tutanaklarına yansıyan konuşma şöyle:

  • CHP'li Tufan Köse: Değerli arkadaşlarım, şimdi, bu ülke öyle sizin dediğiniz gibi kolay kurulmadı, savaş meydanlarında kuruldu. Öyle ufak tefek şeylerle de beka sorunu falan yaşamaz. Bir beka sorunu varsa, zannediyorum, Sayın Bahçeli'nin, Sayın Cumhurbaşkanının falan bir koltuk beka sorunu var gibi görünüyor.
  • AK Partili İmran Kılıç: Siz önce kürsüden milletin ramazan ayına saygı gösterin. Burası Müslüman Türkiye'nin kürsüsü.
  • HDP'li Tuma Çelik: Müslüman Türkiye değil, laik Türkiye burası, ben Müslüman değilim.
  • CHP'li Tufan Köse: Din sömürüsü yapma, din sömürüsü. Yetim hakkı yiyorsun, haram yiyorsun ama orada su içiliyor diye bana bağırıyorsun, kul hakkı yiyorsun.
  • AK Partili Zülfü Demirbağ: Yahu, sen ne anlarsın ki kul hakkından.

Ramazan ayında kürsüde su içen CHP'li vekil tartışma yarattı
OYNAT 00:49
Ramazan ayında kürsüde su içen CHP'li vekil tartışma yarattı
TBMM çatısı altında 'Ramazan hassasiyeti' tartışması yaşandı. CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse kürsüde konuşurken su içti. İndikten sonra AK Partili vekiller hassasiyet uyarısında bulunurken, araya giren HDP vekili Tuma Çelik, 'Müslüman Türkiye değil, laik Türkiye burası, ben Müslüman değilim' ifadelerini kullandı.

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