CHP'li Yalova Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturmasında 7 gözaltı

Yalova Belediyesi’nde gerçekleştirilen resmi belgede sahtecilik, zimmet, nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında yeni gözaltılar gerçekleştirildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Yalova Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri belediye çalışanları E.D ve C.H’yi gözaltına aldı. Yapılan sorgunun ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Yine kendisine usulsüz ödeme yapılan C. Ö. İsimli şahıs da gözaltına alındı. Mahkemeye çıkartılan C.Ö tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda A. Ş. I., F. V., Ö. G. ve S. K. isimli 4 şüpheli şahıs daha yakalanarak ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldüler. Şahısların emniyetteki sorgularının ise devam ettiği öğrenildi.

VEFA SALMAN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç’in sekreteri S.K ve belediyede şoför olarak görev yapan A.I, F.V ve Ö.G gözaltına alındı. Sekreter S.K soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Aralarında Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç’in de bulunduğu 18 kişinin tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında Vefa Salman da İçişleri Bakanlığı tarafından Yalova Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırılmıştı.