CHP’nin iddiaları yalan

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB tarafından geçtiğimiz günlerde iptal edilen Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’ne ilişkin açıklamalarda bulundu. İBB Kasım ayı meclis toplantısında konuşan Göksu, “Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın ise en büyük biyolojik arıtma tesisinin yapımına CHP zihniyeti engel oldu. Proje maliyetinin 1.5 milyar TL olduğunu ve 2 bin ağaç kesileceğini iddia ettiler. CHP yönetiminin iddialarının tamamı yalandır. Tesis ağaçlık alana değil, spor alanının bulunduğu yere yapılacaktır. Ayrıca yerin altına inşa edilecek, üst kısmı ise yeşil alan olarak tahsis edilecektir. İptal edilen proje, İstanbul için son derece hayati bir öneme sahiptir. Çevreye zarar veren değil, çevreyi koruyan bir projedir. Maliyeti de 632 milyon TL olacaktır” dedi. İBB Başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun 6 aylık döneminde icraatlarıyla gündem olamadığı için icraatsızlık üzerinden iletişim gayretine düştüğünü söyleyen Göksu, “İstanbul gibi bir metropolün başkanı, kreş temeli atmak dışında henüz bir proje yapmadı” diye konuştu.

İSTANBUL BÖYLE YÖNETİLEMEZ

Göksu konuşmasına şöyle devam etti: “İBB Başkanı İmamoğlu, mevcut Yenikapı ve Baltalimanı arıtma tesisleri için ‘İstanbul’un nüfusu 2,5 milyon artsa bile yeter’ diyor. Bu bilgi de doğru değil. Zaten bunu İBB Başkanı İmamoğlu da bildiğinden, seçimlerde 2 yeni ileri biyolojik atık su arıtma tesisi vaad etmişti. Öte yandan, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) projenin gereksiz olduğuna dair rapor hazırladığını söylediler. İTÜ yetkilileri ile yaptığım görüşmelerde böyle bir rapor yayımlamadıklarını öğrendim. İptal edilen proje, İstanbul Boğazı ve Marmara’daki biyolojik çeşitliliğin ve hayatın geleceğidir. İptal edilen proje, çocuklarımızın geleceğidir. Sözde çevreci kurumlara sesleniyorum, bu konuda neden sesiniz çıkmıyor? Bu şehir algı ile temel atmama törenleri ile yönetilemez. Biz bu mecliste, İstanbul’un tarihine, dokusuna, kültürüne, insanına zarar gelecek her konuda, İstanbullu kardeşlerimizin hakkını ve hukukunu korumaya söz verdik. O yüzden, İstanbul halkının algı operasyonları ile aldatılmasına asla müsaade etmeyeceğiz.”