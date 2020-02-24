CHP’nin kumpas senaryosu çöktü

CHP’nin, FETÖ’nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan’ın açıklamalarına dayanarak ortaya attığı kumpas senaryosu da boşa çıktı. Savcılık takipsizlik kararı verdi. FETÖ üyeliğinin yanı sıra “İhaleye fesat karıştırma, Görevi kötüye kullanma, Resmi belgede sahtecilik, Rüşvet almak ve vermek” suçlarından hakkında çok sayıda soruşturma ve kovuşturma bulunan Karaarslan, Aydın’da yargılandığı iki ayrı davada 2019 Nisan ve Mayıs aylarında yaptığı savunmalarda, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde cezaevinde sık sık ziyaret edildiğini, kendisine Ekrem İmamoğlu ve başta olmak üzere CHP başkanları aleyhinde ifade verirse tahliye olacağının söylendiğini iddia etti. Ailesinin ve avukatının bakanlarla görüştürüldüğünü ileri süren Karaarslan, kendisini ziyarete gelen isimlerden birisinin de Aydın’da gazetecilik yapan Serhan Seyhan olduğunu söyledi.

Erkan Karaarslan

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Ekrem İmamoğlu

İMAMOĞLU VE FETÖ İMAMI “MÜŞTEKİ”

Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP’liler ise Karaarslan’ın beyanlarına dayanarak CHP’ye kumpas kurulduğunu iddia etti. Ekrem İmamoğlu ve Özlem Çerçioğlu, Serhan Seyhan ve tespit edilecek diğer şüphelilerden şikayetçi oldu. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca bunun üzerine “Görevi kötüye kullanmaya, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve Şantaj” suçlarından soruşturma açıldı. Soruşturmada, İmamoğlu, Çerçioğlu ve FETÖ imamı Karaarslan ‘müşteki’ olarak yer aldı. Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunduğu süreçte ifadesi alınan Karaarslan, Serhan Seyhan’ın kendisini iki kez ziyarete geldiğini ve bu ziyaretlerde, İmamoğlu ve Çerçioğlu ile diğer CHP’li belediyelerde bildiği, duyduğu usulsüzlük ve yolsuzlukları anlatması durumunda tutuklu olduğu dosyadan tahliyesini, hatta beraatını sağlayabileceği yönünde taahhütte bulunduğunu ileri sürdü. Karaarslan, Serhan Seyhan’ın, Ekrem İmamoğlu, Özlem Çerçioğlu veya başka herhangi bir belediye başkanına FETÖ üyesi oldukları yönünde iftira atmasını istemediğini söyledi. Buna karşın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Sizde vicdan, merhamet, adalet yok mu? Siz nasıl olur da bu insanları FETÖ’cülükle suçlarsınız?” şeklinde açıklama yapmıştı.

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Özlem Çerçioğlu

BÖYLE BİR TAAHHÜTTE BULUNMADIM

Uzun yıllar CHP’de görev alan şüpheli Serhan Seyhan ise ifadesinde, 2013’te tanıştığı Erkan Karaarslan’ı, savcılıktan aldığı izin kapsamında ziyaret ettiğini belirterek, “Bu ziyaretlerimde kesinlikle Ekrem İmamoğlu ve Özlem Çerçioğlu’na veya başka herhangi bir kimseye FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi oldukları yönünde iftira atması durumunda tutuklu bulunduğu dosyadan tahliye olacağı, hatta beraat edeceği yönünde taahhütte veya söylemde bulunmadım. Ben samimiyetimize dayanarak kendisini ziyaret ettim. Doğruları söylemesinin yararına olacağını söyledim” ifadelerini kullandı.

TAKİPSİZLİK KARARI

İfadeler sonrası soruşturmayı tamamlayan savcılık, ‘kumpas’ iddialarıyla ilgili takipsizlik kararı verdi. 21 Şubat’ta verilen kararda, FETÖ imamı Karaarslan’ın, Serhan Serhan’ın ziyaretinden 5.5 ay sonra tahliye olduğuna dikkat çekilerek, iddiaya konu adil yargılamaya etkilemeye teşebbüs ve şantaj suçlarına ilişkin herhangi bir delil bulunmadığı belirtildi. Ayrıca Serhan’ın cezaevi ziyaretinin de yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştirildiği kaydedildi.