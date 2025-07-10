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CHP'nin kurultay davası 15 Eylül'e ertelendi

CHP'nin kurultay davası 15 Eylül'e ertelendi

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
17:4010/07/2025, Perşembe
G: 10/07/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Ankara 42. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP’nin olağan ve olağanüstü kurultaylarının iptali istemli davanın gelecek duruşmasının tarihini, CHP’nin avukatının talebi üzerine 8 Eylül 2025’ten, 15 Eylül 2025’e erteledi.

Ankara 42. Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) gerçekleştirdiği olağan ve olağanüstü kurultayların iptali istemiyle açılan davada duruşma tarihini erteleme kararı aldı.


  • Daha önce 8 Eylül 2025 tarihinde yapılması planlanan duruşma, CHP’yi temsil eden avukatın talebi üzerine bir hafta sonraya, 15 Eylül 2025 tarihine alındı.

Dava tarihi CHP'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül haftasına denk geliyordu.



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