CHP'nin kurultay davası 15 Eylül'e ertelendi

Arşiv.
Ankara 42. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP’nin olağan ve olağanüstü kurultaylarının iptali istemli davanın gelecek duruşmasının tarihini, CHP’nin avukatının talebi üzerine 8 Eylül 2025’ten, 15 Eylül 2025’e erteledi.
Ankara 42. Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) gerçekleştirdiği olağan ve olağanüstü kurultayların iptali istemiyle açılan davada duruşma tarihini erteleme kararı aldı.
- Daha önce 8 Eylül 2025 tarihinde yapılması planlanan duruşma, CHP’yi temsil eden avukatın talebi üzerine bir hafta sonraya, 15 Eylül 2025 tarihine alındı.
Dava tarihi CHP'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül haftasına denk geliyordu.
#CHP
#kurultay
#mahkeme