CHP'nin negatif enerjisi: CHP'liler nükleer,termik, rüzgar,HES hatta Jeotermal enerjiye bile karşı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke genelindeki 52 adet hidroelektrik santralini aynı anda hizmete açtı. CHP ise Türkiye’ye güç veren yatırımları protesto ederek yine şaşırtmadı. Akkuyu’da nükleer santrale karşı çıkan ana muhalefet, Çanakkale’de rüzgar, K.Maraş’ta termik, Aydın’da jeotermal, Rize ve Van’da ise hidroelektrik enerjisine karşı. Projeleri durdurmak için odalarla birlikte davalar açan CHP’liler, bir yandan da çeşitli yerlerde gösteriler düzenliyor.

1 İlk hedefimiz Akkuyu!

Mersin’in Gülnar ilçesinde Türkiye’nin ilk nükleer elektrik santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Tesiste 4 adet yeni nesil Rus tasarımı reaktöre sahip güç ünitesi bulunuyor. Akkuyu NGS, Yap-Sahip Ol-İşlet modeliyle de nükleer sanayi dünyasındaki ilk olma özelliği taşıyor. Projeye CHP yönetimi karşı çıkıyor. Yaklaşık 16 bin kişiye iş kapısı olacak olan santral için CHP yönetimi ve milletvekilleri şu ana kadar çok sayıda eylem düzenledi.

GÜNDEM CHP: Nükleer enerji santrallerini iptal edeceğiz

2 Durdurun şu inşaatı

Projenin durdurulması için imza kampanyaları ve sokak eylemleri düzenleyen CHP’li yöneticiler son bir haftadır da kara propaganda yarışına girdi. Sakarya’da havai fişek fabrikasında yaşanan patlamayı kullanarak nükleer santrale karşı çıkan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Bu fabrikadaki patlamalara göz yumanlar, bugün, bu ülkede nükleer reaktör inşa ettiriyorlar, bir de işletecekler” diyor. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ise çevreci hassasiyetleri istismar ederek santral inşaatının fotoğraflarını servis edip o bölgenin ‘çöle dönüştüğü’ iddiasını savunuyor ve “Bu inşaatı durdurun” çağrısında bulunuyor.

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3 Rüzgara da karşıyız

Çanakkale

Mersin’de nükleere karşı çıkan CHP, Çanakkale’de ise rüzgar enerjisine muhalefet ediyor. CHP Çanakkale İl Kadın Kolları, 180 milyon dolar yatırımla kurulması planlanan ve yılda 484 milyon kilovat/saat kapasiteli santrale karşı gösteri düzenledi. Eylem sonrasında Çanakkale İl Özel İdare’sine projenin iptal edilmesine ilişkin dilekçe sunuldu.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan Kars Barajı'nı açtı: 44 köy suyla buluşacak

4 Kömür yeraltında kalsın, dokunma

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş’taki Afşin-Elbistan A ve B Termik Santrali, Türkiye’nin enerjide ilk 10 büyük tesisi arasında. Santral, 1355 megavat kurulu gücüyle 840 bin 371 kişinin günlük elektrik ihtiyacını karşılıyor. Afşin-Elbistan C Termik Santrali’nin yapılması için ise çalışmalar sürüyor. Ancak CHP burada da direnç gösteriyor. Parti, Altunelma’da kurulması düşünülen üçüncü termik santralin iptali için mahkemeye başvurdu. CHP Afşin İlçe Başkanı Hüseyin Sığınır, üçüncü bir santrale ihtiyaçları olmadığını iddia etti.

5 Termal de neymiş!

Jeotermal enerji, yenilenebilir ve doğru kullanıldığında çevreye en az zarar veren enerji kaynaklarından biri olma özelliği taşıyor. Bu kapsamda Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı Bozyurt Mahallesi’nde JES yapımı için özel bir şirketin çalışma yürütmesine CHP’nin itirazları gecikmedi. Yenilenebilir enerji çalışmasının yürütüldüğü sondaj alanına gelen CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ve beraberindeki eylemciler JES’i protesto etti. Burada ise bahane ‘ağaçların kesilmesi’ oldu. Yine Aydın’ın Efeler ilçesi Kızılcaköy Mahallesi’nde yapılması planlanan Sarı Zeybek Jeotermal Santrali için de CHP benzer bir eylem yaptı. Jeotermale karşı eylem komedisini CHP’li Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay organize etti.

6 Enerjiyi istemezük

YADEM tarafından düzenlenen protesto

Eskişehir-Alpu’ya kurulması planlanan termik santral için de CHP yönetimi ayağa kalktı. “Kömürlü termik santral istemiyoruz” pankartları açılarak eylem düzenlendi. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer en ön sıradaydı. CHP Odunpazarı İlçe Kadın Kolları ise Eskişehir’e yapılması planlanan kömürlü termik santral için eylem yaptı. Santralin kurulacağı Beyazaltın Mahallesi’ne giden CHP’liler projenin iptali çağrısında bulundu. Eylemlerin bir başka adresi Bursa oldu. Hem Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’ne hem de Nilüfer’e bağlı Çalı köyüne yapılacak termik santrallere karşı CHP Bursa teşkilatı tam kadro eyleme geçti.

7 Su aksın Türk baksın

Akarsularda suyun boşa akmasını önlemek ve su gücünü elektrik enerjisine dönüştürmek için kurulan Hidroelektrik Enerji Santralleri de (HES) CHP kafasından nasibini aldı. Van-Erciş’teki Zilan Deresi üzerinde yapımına yeniden başlanan HES çalışmalarına karşı CHP’liler ‘projeyi durdurun’ çağrısı yaptı. CHP, Bursa-Nilüfer’deki HES’i de boş geçmedi. İl Başkanı İsmet Karaca öncülüğünde eylemde CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, 18 yılda 4 milyarı aşkın ağaç diken AK Parti’yi ‘doğa düşmanı’ ilan etti. CHP’liler HES projesine karşı Rize-Güneysu’daki Gürgenli köylülerini de kışkırttı.

FOTOĞRAF 20 Açılışı yapılan Ilısu ve Çetiner barajı ile yapımı devam eden Yusufeli Barajı'ndan elde edilecek elektrik üretiminden yıllık 5 milyar lira gelir elde edilecek. Mardin, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak illerini kapsayan Ilısu Barajı; yeni adıyla Veysel Eroğlu Barajı, 19 Mayıs tarihinde faaliyete geçti. ​Proje kamulaştırmalarla birlikte yaklaşık 18 milyar liraya mal oldu. Sadece barajın inşası için yaklaşık 1 milyar 250 milyon Euro harcandı. Baraj, önyüzü beton kaplı kaya dolgu barajı bakımında 244.391 metrekarelik beton yüzey alanı ile kendi kategorisinde dünyanın en büyüğü. Ayrıca dolgu barajın kret uzunluğu 1775 metre ve kret genişliği 8 metre ile başka bir dünya rekoruna da sahip. Gövde hacmi bakımından da Atatürk Barajı'ndan sonra Türkiye'nin en büyüğü. Altı tribünden ilki 19 Mayıs'ta enerji üretmeye başladı. Yaklaşık Ekim ayı gibi 6 tribün de devreye girmiş olacak ve günlük 7 milyon liranın üzerinde Türk ekonomisine katkı sağlayacak. Bir başka ifadeyle yıllık 2.8 milyar TL gibi bir üretim değeri olacak. ​Ilısu Barajı'nda enerji üretimine başlanmasının ardından bir güzel haber de Siirt'ten geldi. Dicle Nehri üzerinde yapılan ve silindirle sıkıştırılmış beton tipine göre Türkiye ve Avrupa’nın en büyük barajı olan Çetin Barajı’nın enerji üretimine başlandı. Siirt’in Şirvan ve Pervari ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santralinin temelden 165 metre gövde yükseklikte inşa edildi. Kendi kategorisinde Türkiye ve Avrupa’nın en büyük barajı olan Çetin Barajı’nın maksimum işletme kotunda, 615 milyon metreküp su depolanacak, 37 kilometre uzunluğunda ve 12 kilometre alanında bir göl alanı oluşacak. Barajın üç büyük ve bir küçük olmak üzere 4 türbin ile toplamda 420 MW kurulu güce sahip. Baraj ile yılda 1 milyar 175 milyon kWh enerji üretilecek ve milli ekonomiye yılda yaklaşık 500 milyon TL katkı sağlanacak. Türkiye’nin vizyon projelerinden olan ve inşaat çalışmaları süren Artvin'deki Yusufeli Barajı ise 2021'de açılacak. Yusufeli Barajı 275 metreyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak.​ Yusufeli Barajı, tamamlandığında rezervuarında 2,13 milyar mektreküp su depolanacak. 558 megavat gücündeki santrali ile yıllık bir milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretecek. Baraj ve hidroelektrik santrali milli ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlayacak. Üretilecek enerji ile 2,5 milyon kişinin enerji ihtiyacı karşılanacak. Sudan yılda 5 milyar TL! Son bir ay içerisinde devreye alınan Ilısu ve Çetiner barajı ile hali hazırda bitimi için çalışmaların sürdüğü Artvin'deki Yusufeli Barajı ülke ekonomisine yıllık 5 milyar liraya yakın bir katkı sunacak. BiP'te paylaş

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8 Gençler bile etkilenmiş

Tekirdağ

Tekirdağ-Ergene’ye termik santral kurmak için özel bir firma çalışma başlatınca CHP devreye girdi. Parti yönetimi bu kez gençler üzerinden propaganda yaptı. Ergene Belediyesi önünde toplanan CHP Tekirdağ Gençlik Kolları üyeleri ellerinde dövizlerle “Termik santral istemiyoruz” sloganı atarak yürüyüş yaptı. Denizli’de CHP İl Spor Kurulu üyeleri ise Avdan Termik Santrali’ni protesto etti. Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde de yine CHP eylemi vardı. Termik santrale karşı eyleme 20 milletvekili ve parti teşkilatı katıldı.

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9 Hiç değişmiyorlar

CHP, 2014 yılında İzmir-Çeşme’de yapımı devam eden rüzgâr enerji santrallerine karşı eylem düzenlemişti. İş makinelerinin önüne geçen eski CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, çalışmaları bir süre aksatmıştı. Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ise 2015’te Amasya-Merzifon arasına yapılması planlanan termik santral için sahadaydı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önünde düzenlenen gösteriye Karadeniz dışında milletvekilleri Mustafa Tuncer ve Gülay Yedekçi de katıldı. 2015 yılında Tokat merkeze bağlı Karakaya köyünden geçen Yeşilırmak üzerinde başlayan Hidroelektrik Santrali (HES) çalışmalarını engellemek için CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve beraberindeki eylem yaptı.