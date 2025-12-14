CHP'nin yol haritası Silivri'den belirleniyor

Yeni Şafak
Her hafta Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Özgür Özel, her görüşmeden sonra basına açıklama yapıyor.
CHP lideri Özgür Özel, Silivri Cezaevi’ndeki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu 10 ayda 37 kez ziyaret etti. Bu görüşmelerde İmamoğlu ile partinin muhalefet stratejisi ve yol haritası üzerine değerlendirmeler yapılıyor. Düzenli hale gelen bu ziyaretlerde İmamoğlu, hem parti içini dizayn etti hem de alınacak kararları belirledi. PM ve MYK’daki İmamoğlu ablukası bu tezi güçlendirdi.

Yolsuzluk ve casusluk soruşturmaları kapsamında 19 Mart’ta gözaltına alınan ve 23 Mart’ta tutuklanarak Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ne gönderilen eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaklaşık 10 aydır tutuklu yargılanıyor. İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, her hafta çarşamba günleri İstanbul’a gelerek Silivri’de görüşmeler gerçekleştirmeye başladı.


POLİTİKALARI BELİRLİYOR

Silivri’ye ilk ziyaretini 24 Mart’ta yapan Özel bugüne kadar İmamoğlu ile 37 kez görüştü. Özel, bu görüşmelerde eski İBB Başkanı’ndan partinin dizaynından izleyeceği muhalefet tarzına kadar pek çok konuda görüş ve öneriler alarak CHP politikalarını belirliyor.

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu ile 105'i tutuklu 402 sanık 9 Mart 2026 tarihinde hakim karşısına çıkacak.

PARTİ MECLİSİ VE MYK İMAMOĞLU’NDAN

İlk ziyaretini 24 Mart’ta yapan Özel, bugüne kadar İmamoğlu ile 37 kez bir araya geldi. Bu görüşmelerde parti politikaları, muhalefet stratejisi ve CHP’nin yol haritasına ilişkin değerlendirmeler ele alınıyor. Ziyaretlerin düzenli hale gelmesi, parti yönetiminde alınan kararlar üzerinde İmamoğlu’nun görüşlerinin etkili olduğu yorumlarına neden oluyor. Bu görüşmeler devam ederken CHP’de ikisi olağanüstü olmak üzere üç kurultay yapıldı. Parti Meclisi ve MYK üyelerini İmamoğlu belirledi.


Her dine ayrı başkanlık!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İlke TV canlı yayınına konuk oldu. Son parti programına Alevilerin taleplerine yönelik adımlar attıklarını belirten Özel, ilginç taleplerde bulundu: “AK Parti ‘Cem evi cümbüş evi’ dediği için, cemevlerini Diyanet İşleri Başkanlığı’na değil, Kültür Bakanlığı’na bağladılar. Diyanete bağlı olması lazım, Diyanet Sünnilere değil, tüm dinlere… Elbette nüfusun yüzde 99’u Müslümansa, bütçenin yüzde 99’u Müslümanlara harcanmalı. Ama yüzde 1 ise diğer dinlere bütçenin harcanması lazım” dedi.


AYRI DAİRELER OLMALIYMIŞ

Özel şöyle devam etti: “Alevilere yapılacak harcamalar, alevi inancının taleplerine uygun, dayatılan değil, talebe göre verilen hizmetler olması lazım. Bütün cemevlerinin ibadethane olmasını savunuyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı Cumhurbaşkanlığına bağlı, onlar da Diyanet üzerinden cumhurbaşkanlığına bağlı olmalı. Alevilerle ilgili, Sünnilerle ilgili bir daire olmalı. Müslümanlıkla ilgili bir yapı, diğer dinlerle ilgili bir yapı nüfusta ne kadarsan o kadar bütçe hakkını kullanması lazım diye söylüyoruz. Birçok şeyi yazdık, dahasını da yazmaya hazırız.”


