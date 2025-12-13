Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İkinci durak CHP: DEM Parti İmralı heyeti Özel ile görüşecek

İkinci durak CHP: DEM Parti İmralı heyeti Özel ile görüşecek

11:0013/12/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Özgür Özel - Mithat Sancar - Pervin Buldan
Özgür Özel - Mithat Sancar - Pervin Buldan

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti İmralı heyetinin CHP'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Görüşmenin 16 Aralık'ta gerçekleşeceğini belirten Özgür Özel, "DEM'le CHP ayrı düşemez" dedi.

DEM Parti
İmralı heyeti, Meclis'te MHP Lideri Devlet Bahçeli ile bir araya gelerek Terörsüz Türkiye süreci üzerine bir görüşme gerçekleştirdi.

Pervin Buldan, Devlet Bahçeli ile görüşmede yasal düzenleme ve barış yasası gerektiğini ilettiğini belirtti.


Görüşme turu tamamlandıktan sonra DEM heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talep edeceği öğrenildi.


CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam İlke TV'de katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı.


Görüşme 16 Aralık'ta


Özgür Özel DEM Parti ile CHP ilişkisi için "DEM'le hiçbir sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı.


"Bizim DEM’le ilişkileri bozma lüksümüz yok."
ifadelerini kullanan Özel, bir sonraki görüşmenin 16 Aralık'ta gerçekleşeceğini aktardı.




#DEM Parti
#chp
#İmralı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI: Öğretmen atama takvimi ile 10 bin öğretmen alımı ne zaman?