İkinci durak CHP: DEM Parti İmralı heyeti Özel ile görüşecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti İmralı heyetinin CHP'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Görüşmenin 16 Aralık'ta gerçekleşeceğini belirten Özgür Özel, "DEM'le CHP ayrı düşemez" dedi.
Pervin Buldan, Devlet Bahçeli ile görüşmede yasal düzenleme ve barış yasası gerektiğini ilettiğini belirtti.
Görüşme turu tamamlandıktan sonra DEM heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talep edeceği öğrenildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam İlke TV'de katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı.
Görüşme 16 Aralık'ta
Özgür Özel DEM Parti ile CHP ilişkisi için "DEM'le hiçbir sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı.