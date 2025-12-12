Yeni Şafak
Devlet Bahçeli ve DEM Parti heyeti görüştü: 'İkinci aşamaya geçildi'

Devlet Bahçeli ve DEM Parti heyeti görüştü: 'İkinci aşamaya geçildi'

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
14:05 12/12/2025, Cuma
G: 12/12/2025, Cuma
Devlet Bahçeli ve DEM Parti heyeti
Devlet Bahçeli ve DEM Parti heyeti

DEM Parti’nin İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan, Mithat Sancar ile Faik Özgür Erol, TBMM’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle bir araya geldi. Bahçeli konuklarını bizzat kapıda karşıladı. Pervin Buldan görüşme sonrası "Yeni bir aşama üzerinde ilerleme düşünüyoruz. İkinci aşamaya geçtiğimizi söylemek gerekiyor. Yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var." açıklamasında bulundu.

DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Meclis’te ziyaret etti. Bahçeli heyeti kapıda karşıladı.



Rapor safhası görüşüldü


Görüşmelerde ana gündem Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun geldiği rapor safhası oldu.


MHP 120 sayfalık raporunu komisyona sunmuştu. Buna göre; Önce YPG-PYD ve diğer örgüt bileşenleri silah bırakıp fesholacak sonra da infaz düzenlemeleri yapılacak.



"İkinci aşamaya geçildi"


Görüşme sonrası DEM Parti heyetinden Pervin Buldan açıklamalarda bulundu
.

Buldan şunları söyledi;

"Çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik
.
Yeni bir aşama üzerinde ilerleme düşünüyoruz. İkinci aşamaya geçtiğimizi söylemek gerekiyor. Yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var.

Bundan sonra komisyon ve siyasi partilerin yapacağı çalışmalar önemli olacak. Yasaya dair beklentilerimiz sayın Bahçeli'ye ilettik. Sürecin başından beri kendilerinin çok katkısı oldu.
Kendisine ve heyetine teşekkür ediyoruz."

  • Bahçeli ise Buldan açıklamasının altına aynısıyla imza attığını belirtti.

Bahçeli
"Pervin Hanım konuyu net şekilde açıkladı. Her cümlesine imzamı atıyorum"
dedi.

