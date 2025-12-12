Devlet Bahçeli ve DEM Parti heyeti görüştü: 'İkinci aşamaya geçildi'

DEM Parti’nin İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan, Mithat Sancar ile Faik Özgür Erol, TBMM’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle bir araya geldi. Bahçeli konuklarını bizzat kapıda karşıladı. Pervin Buldan görüşme sonrası "Yeni bir aşama üzerinde ilerleme düşünüyoruz. İkinci aşamaya geçtiğimizi söylemek gerekiyor. Yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var." açıklamasında bulundu.
Rapor safhası görüşüldü
Görüşmelerde ana gündem Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun geldiği rapor safhası oldu.
MHP 120 sayfalık raporunu komisyona sunmuştu. Buna göre; Önce YPG-PYD ve diğer örgüt bileşenleri silah bırakıp fesholacak sonra da infaz düzenlemeleri yapılacak.
"İkinci aşamaya geçildi"
- Bahçeli ise Buldan açıklamasının altına aynısıyla imza attığını belirtti.