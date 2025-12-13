Yeni Şafak
İzmirlinin parasını fay hattının dibine gömdüler: İZSU aktif fay hattına 150 metre mesafede

Oğuzhan Ürüşan
13:5613/12/2025, السبت
İZSU’nun yeni genel müdürlük binası fay hattına 150 metre mesafede!
İZSU’nun yeni genel müdürlük binası fay hattına 150 metre mesafede!

Uydu görüntüleri ve harita verileri, İZSU’nun Halkapınar’daki yeni genel müdürlük binasının aktif fay hattına yaklaşık 150 metre mesafede inşa edildiğini ortaya koydu. Uzmanların “yüksek risk” uyarısı yaptığı bölgede yapılan dev kamu yatırımı, şehircilik ve kamu güvenliği açısından tartışma yarattı.

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İZSU) Halkapınar’daki yeni genel müdürlük binasının, aktif fay hattına yaklaşık 150 metre mesafede inşa edildiği ortaya çıktı. Uydu görüntüleri ve harita verileri, kamu kaynaklarıyla yapılan dev yatırımın deprem riski yüksek bir bölgede yükseldiğini gösterdi.


Paylaşılan harita görüntülerinde, İZSU Genel Müdürlüğü inşaat alanı açık şekilde işaretlenirken, fay hattının binaya olan mesafesi yaklaşık 150 metre olarak gösteriliyor. Uzmanların yıllardır “yüksek risk” uyarısı yaptığı fay hatlarına bu denli yakın bir noktada böylesine büyük bir kamu yapısının inşa edilmesi, “şehircilik ve kamu güvenliği” açısından ciddi soru işaretleri doğurdu.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca da projeye sert tepki gösterdi. Atmaca, kamu kaynaklarıyla yapılan bir yatırımın deprem riski bu kadar açık bir alanda planlanmasını eleştirerek, “Deprem gerçeğini her fırsatta hatırlatan bir belediye yönetiminin, kendi genel müdürlük binasını aktif fay hattına bu kadar yakın bir noktaya yapması büyük bir çelişkidir. Bu sadece bir bina tercihi değil, kamu güvenliğini doğrudan ilgilendiren bir sorumsuzluktur. İzmirlinin parasını, bile bile fay hattının dibine gömmüşler” ifadelerini kullandı. Atmaca, projenin yer seçimi ve alınan teknik kararların kamuoyuna tüm şeffaflığıyla açıklanması gerektiğini vurguladı.



