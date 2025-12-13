İzmirlinin parasını fay hattının dibine gömdüler: İZSU aktif fay hattına 150 metre mesafede

Paylaşılan harita görüntülerinde, İZSU Genel Müdürlüğü inşaat alanı açık şekilde işaretlenirken, fay hattının binaya olan mesafesi yaklaşık 150 metre olarak gösteriliyor. Uzmanların yıllardır “yüksek risk” uyarısı yaptığı fay hatlarına bu denli yakın bir noktada böylesine büyük bir kamu yapısının inşa edilmesi, “şehircilik ve kamu güvenliği” açısından ciddi soru işaretleri doğurdu.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca da projeye sert tepki gösterdi. Atmaca, kamu kaynaklarıyla yapılan bir yatırımın deprem riski bu kadar açık bir alanda planlanmasını eleştirerek, “Deprem gerçeğini her fırsatta hatırlatan bir belediye yönetiminin, kendi genel müdürlük binasını aktif fay hattına bu kadar yakın bir noktaya yapması büyük bir çelişkidir. Bu sadece bir bina tercihi değil, kamu güvenliğini doğrudan ilgilendiren bir sorumsuzluktur. İzmirlinin parasını, bile bile fay hattının dibine gömmüşler” ifadelerini kullandı. Atmaca, projenin yer seçimi ve alınan teknik kararların kamuoyuna tüm şeffaflığıyla açıklanması gerektiğini vurguladı.