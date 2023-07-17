Cilo Dağı buzulları kırıldı: İki kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz ile Van çevrelerinde yağmur beklenirken; diğer bölgeler az bulutlu ve açık olacak. Hava sıcaklıklarının ise çarşamba gününden itibaren artması bekleniyor. Dünya Meteoroloji Örgütü aşırı sıcakların 2 hafta daha süreceğini duyurdu. Aşırı sıcakların etkisi sürerken İtalyan meteorolog Fiulio Betti ise yeni rekor için tarih vererek ‘19-23 Temmuz arasında sadece İtalya’da değil, Yunanistan, Türkiye ve Balkanlar’da sıcaklık zirveye ulaşacak’ dedi.