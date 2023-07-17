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Cilo Dağı buzulları kırıldı: İki kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Cehennem Yaylası Cilo Buzulları bölgesinde buzulların altında kalan 4 kişiden 2’sinin kurtarılması için Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi toplandı.

09:10 . 17/07/2023 الإثنين
IHA
Buzulların altında kalan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Buzulların altında kalan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, buz kütlesi altında olduğu değerlendirilen 2 kişinin durumu ile ilgili birim yetkililerinin katılımıyla bir durum değerlendirme toplantısı yapıldığı belirtildi.


Açıklamada, “Hakkari merkez Kırıkdağ köyü Cennet-Cehennem Yaylası Cilo Buzulları bölgesinde 16 Temmuz 2023 günü meydana gelen kaza olayı ile ilgili olarak 4 vatandaşımızdan kaybolan ve henüz bulunamayan 2 vatandaşımızın durumu ilgili olarak İl Afet Acil Durum Yönetim Merkezinde Valimiz İdris Akbıyık’ın başkanlığında cumhuriyet başsavcısı, Vali Yardımcısı Halil İbrahim Köroğlu, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdür Vekili, JAK ekipleri, Hakkari ve Van AFAD ekipleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü ve CİSAD Dernek yetkilisinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.


Toplantı sonrasında edinilen bilgiye göre; meydana gelen olayda buz kütlesi altında kalan ve ulaşılamayan 2 vatandaşımız için arama kurtarma faaliyetlerine sabahın erken saatlerinden itibaren kaldığı yerden titizlikle devam edilecek” denildi.



Ayvalık'ta yerleşim yerleri yakınında yangın çıktı: 6 hektarlık alan zarar gördü
Ayvalık'ta yerleşim yerleri yakınında yangın çıktı: 6 hektarlık alan zarar gördü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yerleşim yerleri yakınındaki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü. Yeni Mahalle'ye yakın Cennet tepesi eteklerindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevrede bulunan ağaçlara da sıçradı. Yerleşim yerlerine yakın alandaki yangını görenler, durumu itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. 21 arazözle yapılan yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Çalışmalara, Ayvalık Belediyesi ekipleri ile bölge sakinleri de destek verdi. Yangında, 6 hektarlık otluk alan zarar gördü. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.


#Hakkari
#Cilo Buzulları
#Cehennem Yaylası
#Hakkari Valiliği
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