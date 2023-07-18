Cilo’da buzula düşen iki kişi aranıyor

Hakkari’de 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları’nda kırılan buzulların arasına düşüp kaybolan 2 kişiyi arama- kurtarma çalışmaları, dün sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Hakkari’ye gelen 18 kişilik doğasever grup, önceki gün Cilo-Sat Dağları’na çıktı. Gruptaki Adıyaman’dan geldiği belirtilen Kemal ve Gülay Avcu çifti ile Şırnaklı coğrafya öğretmeni Mehmet Aydın ile Adalet Bakanlığında memur olarak çalışan Hakime Koç buzulların kırılması sonucu boşluğa düştü. Gruptaki diğer kişiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla Avcu çiftinin yeri tespit edildi. Çift, 2 saatlik çalışmasıyla halatla kurtarılarak helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Avcu çiftinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Mehmet Aydın ve Hakime Koç’u arama çalışmalarından ise sonuç alınamadı. Önceki gün akşam saatlerinde ara verilen çalışmalar, bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı. Ekiplere, vatandaşlar da destek veriyor.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, “Bulunduğumuz yer de tahminen 3 bin rakımın üzerinde. Orada şelaleye düşüyorlar. Kurtarılan iki vatandaşımızın durumu iyi. Diğer iki kişi için Erzurum’dan AFAD, Van’dan da uzman ekiplerimiz, dağcılar ve dalgıçlarımız geldi. Maalesef şu ana kadar bir sonuç alamadık” dedi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, Cilo Dağlarında yer alan buzulların yüzeyindeki katmanın erimeye bağlı sürekli inceldiğini belirterek, “Birçok noktada her an kırılmalar yaşanabilir” uyarısını yaptı.