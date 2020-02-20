Gündem Cinsel saldırı bulgusu yok
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Cinsel saldırı bulgusu yok

AK Parti Milletvekili Şirin Ünal’ın evinde bakıcı olarak çalışan Özbek vatandaşı Nadira Kadirova’nın ölümüne ilişkin hazırlanan otopsi raporunda, cinsel saldırı bulgusunun olmadığı yönünde tespitlere yer verildi. Savcılık, Kadirova’nın günlüğünü inceleyen psikiyatri uzmanlarının raporunu bekliyor.

Osman Özgan Yeni Şafak
Nadira Kadirova
Nadira Kadirova

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ünal’ın Ankara’daki evinde bakıcı olarak çalışan 23 yaşındaki Kadirova’nın 23 Eylül’deki ölümü tüm yönleriyle soruşturulurken, dosyaya giren otopsi raporuna ulaşıldı. Raporda, Kadirova’nın ölüm nedeninin, “vücuda giriş yapan bir adet mermi çekirdiğine bağlı olarak kot kırığı ile birlikte iç organ yaralanmasına bağlı gelişen iç ve dış kanama” olduğu belirtildi. Raporda ayrıca, cinsel saldırı bulgusunun olmadığı yönünde tespitlere yer verildi. Öte yandan, savcılık, Kadirova’ya ait olduğu belirtilen günlük ile bazı notlara incelemek üzere el koymuştu. Yapılan incelemede, günlük ve notlardaki yazının, Kadirova’ya ait olduğu tespit edildi.

PSİKİYATRİ RAPORU

Bu arada, Özbekçe yazılan günlük Türkçeye çevrilmişti. Günlük daha sonra ise incelenmek üzere psikiyatri uzmanlarından oluşan bir heyete teslim edildi. Savcılık, psikiyatri uzmanlarının, söz konusu günlükten yola çıkarak Kadirova’nın ruh haliyle ilgili hazırlayacağı raporu bekliyor.

İntihardan vazgeçirmeye çalıştım

  • Soruşturma kapsamında dinlenen Nadira Kadirova’nın Özbek arkadaşı G.N.’nin ifadesine de ulaşıldı. G.N., bir telefon görüşmesinde Kadirova’nın, silah ve mermi bulduğunu, botunun içine sakladığını ve kendisini öldüreceğini söylediğini anlattı. Bunun üzerine ikna edici konuşmalar yaptığını, intiharın günah olduğunu söylediğini, ancak buna rağmen Kadirova’nın ağlayarak kendisini vuracağını söylediğini kaydeden G.N., “Konuyu değiştirip güleceği şeyler anlattım. Ağlamayı bıraktı ve zaman zaman gülüyordu. Bu şekilde sakinleştirdikten sonra intihar edeceğine artık ihtimal vermemiştim” dedi. Kadirova’nın günlüğündeki bazı yazılar da ortaya çıktı. Kadirova’nın birçok yazısında ölümden bahsettiği görülürdü.

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