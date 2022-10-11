Cumhurbaşkanı Erdoğan Assos ve Troya tünellerinin açılışını gerçekleştirdi: 50 dakika süren yolculuk 5 dakikaya düştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

#CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri Açılış Töreni’nde konuşuyor. https://t.co/wedI8q3sqX — Yeni Şafak (@yenisafak) October 11, 2022

Bölgede bölünmüş yol olmayan ana yol kalmadı.

Çanakkale'yi geliştirerek emanete sahip çıkıyoruz.

Cumhuriyetimizin yüzüncü yaşını, sıradan yıl dönümü kutlamasının çok ötesine geçen 'Türkiye Yüzyılı' atılımıyla karşılamaya hazırlanıyoruz.

Çanakkale Savaşı’nın önemli sembollerini içeren bu çalışmalar tünelleri kullanan vatandaşlara zaferlerimizin coşkusunu da yaşatacaktır. Tarihimizin şanlı şehri, Cumhuriyetimizin üretim ve turizm kenti, 2 kıtanın birleşim yeri Çanakkale’ye de böylesi yakışırdı.

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Açılışını yaptığımız bu yolla birlikte bölgede artık bölünmüş yol standardına sahip olmayan ana güzergâh bırakmadık. Tünellerin giriş ve çıkışlarında yapılan kaplamaların ve rölyeflerin projeye ayrı bir güzellik kattığına inanıyorum.

Vatandaşlarımızı konforu artan, güvenliği yükselen, süresi kısalan bir seyahatle sevdiklerine ulaşabilecekleri eserleri kazandırmayı sürdüreceğiz.

Açtığımız tüneller sayesinde Kaz dağlarının o muhteşem tabiatını en küçük bir zarar vermeden Ayvacık-Küçükkuyu arasındaki mesafeyi yaklaşık 2 buçuk kilometre kısalttık. Daha önce 50 dakika süren yolculuğun 5 dakikaya inmesiyle hem zamandan hem yakıttan hem emisyondan elde ettiğimiz kazanç yılda 133 milyon liraya tekabül ediyor.

Ayrıntılar geliyor...

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FOTOĞRAF 5 AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 11 Ekim 2022 Salı günü gerçekleşecek Ayvacık-Küçükkuyu yolu ve Assos-Troya tünellerinin açılışıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Turan, “İki muazzam tünel yarın saat 14.00'te hemşehrilerimizin hizmetine sunuluyor. Cumhurbaşkanımızın video konferans bağlantısıyla teşrifleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızın katılımıyla Ayvacık Küçükkuyu rampalarındaki bölgemizin en önemli yatırımlarından Assos ve Troya tünellerimizin açılış törenini gerçekleştireceğiz\" ifadelerini kullandı.

Turan, \"Heyecanlıyız, gururluyuz. 1700 metre ve 4100 metre olan tünellerimiz ile bazen 1 saati bulan dağ yolu 5 dakikaya düşecek. Tüneller yılda 100 milyon TL'nin çok üzerinde tasarruf sağlayacak, trafik güvenliği ile birlikte bölge turizmine ve ticaretine de önemli katkı sunacak. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu'yla beraber, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Sayın Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor; hayırlı olmasını diliyor; tüm hemşehrilerimizi bu önemli açılışa katılmaya davet ediyoruz\" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans katılımıyla Assos ve Troya tünelleri yarın açılıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans katılımıyla yarın saat 14.00'te Assos ve Troya tünelleri açılacak.

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