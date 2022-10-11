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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Assos ve Troya tünellerinin açılışını gerçekleştirdi: 50 dakika süren yolculuk 5 dakikaya düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, ''Açılışını yaptığımız bu yolla birlikte bölgede artık bölünmüş yol standardına sahip olmayan ana güzergâh bırakmadık. Tünellerin giriş ve çıkışlarında yapılan kaplamaların ve rölyeflerin projeye ayrı bir güzellik kattığına inanıyorum'' açıklamasında bulundu. Daha önce 50 dakika süren yolculuğun 5 dakikaya indiğini belirten Erdoğan, ''Açtığımız tüneller sayesinde Kaz dağlarının o muhteşem tabiatını en küçük bir zarar vermeden Ayvacık-Küçükkuyu arasındaki mesafeyi yaklaşık 2 buçuk kilometre kısalttık. Daha önce 50 dakika süren yolculuğun 5 dakikaya inmesiyle hem zamandan hem yakıttan hem emisyondan elde ettiğimiz kazanç yılda 133 milyon liraya tekabül ediyor'' dedi.

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Ersin Çelik Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Assos ve Troya tünellerinin açılışını gerçekleştirdi: 50 dakika süren yolculuk 5 dakikaya düştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Bölgede bölünmüş yol olmayan ana yol kalmadı.

Çanakkale'yi geliştirerek emanete sahip çıkıyoruz.

Cumhuriyetimizin yüzüncü yaşını, sıradan yıl dönümü kutlamasının çok ötesine geçen 'Türkiye Yüzyılı' atılımıyla karşılamaya hazırlanıyoruz.

Çanakkale Savaşı’nın önemli sembollerini içeren bu çalışmalar tünelleri kullanan vatandaşlara zaferlerimizin coşkusunu da yaşatacaktır. Tarihimizin şanlı şehri, Cumhuriyetimizin üretim ve turizm kenti, 2 kıtanın birleşim yeri Çanakkale’ye de böylesi yakışırdı.

Açılışını yaptığımız bu yolla birlikte bölgede artık bölünmüş yol standardına sahip olmayan ana güzergâh bırakmadık. Tünellerin giriş ve çıkışlarında yapılan kaplamaların ve rölyeflerin projeye ayrı bir güzellik kattığına inanıyorum.

Vatandaşlarımızı konforu artan, güvenliği yükselen, süresi kısalan bir seyahatle sevdiklerine ulaşabilecekleri eserleri kazandırmayı sürdüreceğiz.

Açtığımız tüneller sayesinde Kaz dağlarının o muhteşem tabiatını en küçük bir zarar vermeden Ayvacık-Küçükkuyu arasındaki mesafeyi yaklaşık 2 buçuk kilometre kısalttık. Daha önce 50 dakika süren yolculuğun 5 dakikaya inmesiyle hem zamandan hem yakıttan hem emisyondan elde ettiğimiz kazanç yılda 133 milyon liraya tekabül ediyor.

Ayrıntılar geliyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye asla haritada gözüken sınırlarından ibaret bir ülke değildir
OYNAT 02:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye asla haritada gözüken sınırlarından ibaret bir ülke değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, 'Cumhuriyetimizin yüzüncü yaşını, sıradan yıl dönümü kutlamasının çok ötesine geçen 'Türkiye Yüzyılı' atılımıyla karşılamaya hazırlanıyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans katılımıyla Assos ve Troya tünelleri yarın açılıyor
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AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 11 Ekim 2022 Salı günü gerçekleşecek Ayvacık-Küçükkuyu yolu ve Assos-Troya tünellerinin açılışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
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Turan, “İki muazzam tünel yarın saat 14.00'te hemşehrilerimizin hizmetine sunuluyor. Cumhurbaşkanımızın video konferans bağlantısıyla teşrifleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızın katılımıyla Ayvacık Küçükkuyu rampalarındaki bölgemizin en önemli yatırımlarından Assos ve Troya tünellerimizin açılış törenini gerçekleştireceğiz\" ifadelerini kullandı.
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Turan, \"Heyecanlıyız, gururluyuz. 1700 metre ve 4100 metre olan tünellerimiz ile bazen 1 saati bulan dağ yolu 5 dakikaya düşecek. Tüneller yılda 100 milyon TL'nin çok üzerinde tasarruf sağlayacak, trafik güvenliği ile birlikte bölge turizmine ve ticaretine de önemli katkı sunacak. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu'yla beraber, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Sayın Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor; hayırlı olmasını diliyor; tüm hemşehrilerimizi bu önemli açılışa katılmaya davet ediyoruz\" dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans katılımıyla Assos ve Troya tünelleri yarın açılıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans katılımıyla yarın saat 14.00'te Assos ve Troya tünelleri açılacak.

Yapımı biten 'Assos' ve 'Troya' tünelleri 11 Ekim Salı günü hizmete girecek
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Yapımı biten 1700 metre uzunluğundaki 'Assos' ve 4 bin 17 metre uzunluğundaki 'Troya' tünelleri 11 Ekim Salı günü hizmete başlayacak. Açılışını Başkan Erdoğan'ın yapacağı tünellerin açılmasıyla beraber 50 dakikalık yolun uzunluğu 5 dakikaya inecek.
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İzmir kara yolunun Ayvacık-Küçükkuyu arasındaki Kazdağları rampaları geçişinde yapımı tamamlanan 'Assos' ve 'Troya' tünellerinin açılışı 11 Ekim Salı günü Başkan Erdoğan'ın telekonferans sistemiyle katılacağı törenle açılacak. Tünellerin açılmasıyla birlikte 50 dakika süren yol, 5 dakikaya inecek.
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Çanakkale-İzmir kara yolunun Ayvacık ilçesi ile Küçükkuyu beldesi arasındaki Kazdağları rampaları geçişinde 2016 yılında başlanan bölünmüş yol ve tünel çalışmaları tamamlandı.
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Yapımı biten 1700 metre uzunluğundaki 'Assos' ve 4 bin 17 metre uzunluğundaki 'Troya' tünellerinin açılışı, 11 Ekim Salı günü Başkan Erdoğan'ın telekonferans sistemiyle katılacağı törenle açılacak.
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50 DAKİKALIK YOL 5 DAKİKAYA DÜŞECEK

'Assos ve 'Troya' tünellerinin açılmasıyla birlikte 50 dakikalık yol da 5 dakikaya düşecek. 'Assos ve 'Troya' tünellerinin açılmasının bölgedeki turizm hareketliliğine, ekonomisine, lojistiğine katkı sağlaması bekleniyor. İki tünelin açılmasıyla karbon salınımının da yıllık 3 bin 65 ton azalması öngörülüyor.
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Küçükkuyu Tünelleri, dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Ege'ye ve Akdeniz'e açılan kapısı olacak.
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Yapımı biten 'Assos' ve 'Troya' tünelleri 11 Ekim Salı günü hizmete girecek
Yapımı tamamlanan 1700 metre uzunluğundaki 'Assos' ve 4 bin 17 metre uzunluğundaki 'Troya' tünelleri 11 Ekim Salı günü hizmete başlayacak. Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı tünellerin açılmasıyla beraber 50 dakikalık yolun uzunluğu 5 dakikaya inecek.
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