Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize yan bakana düz bakmayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuşuyor https://t.co/GHkv0t7obd — Yeni Şafak (@yenisafak) August 22, 2022

Akademiden başarıyla mezun olan öğrencileri tebrik eden Erdoğan, "Bugün 763'ü subay, 2 bin 937'si astsubay olmak üzere toplam 3 bin 700 evladımızı görev yerlerine uğurlamanın heyecanını yaşıyoruz. Bu mezunlarımız arasında kendi öğrencilerimizin yanı sıra dost ve kardeş ülkelerden gençlerimiz de bulunuyor. Her biri milletimizin gönül elçisi olan misafir öğrencilerimizi de kutluyor, kendilerine ülkelerinde üstlenecekleri görevlerde başarılar diliyorum." dedi.

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Erdoğan, mezun olan yabancı öğrencilerin hem kendi toplumlarına hizmet edeceğini hem de ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli katkı sağlayacağını belirterek, subay ve astsubayları en donanımlı şekilde yetiştiren öğretmenler, komutanlar ve ailelerine teşekkür etti.

OYNAT 01:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İmanı ve itikadıyla komutanlar ordusu yetişecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, 'Bu akademide alınan eğitimi son derece önemsiyorum. Gençlerimizin nitelikli yetişmesi vatanımızın bekası açısından hayati ehemmiyette görüyorum. Bu akademiden çıkan eserleri görüyorsunuz. İmanı ve itikadıyla buradan komutanlar ordusu yetişecek.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinden, kurulduğu 2016'dan bugüne kadar 33'ü uluslararası öğrenci olmak üzere toplam 23 bin 546 gencin mezun olduğunu aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün mezuniyet sevinci yaşayan her öğrencimiz, tıpkı selefleri gibi Türkiye'nin en gözde eğitim kurumlarından birinde eğitim aldılar. Bu çatı altında bulundukları süre boyunca evlatlarımız, mesleki becerileri yanında akademik, sosyal ve entelektüel yönlerini de geliştirdiler. Pratik ve teorik açıdan yoğun bir eğitimi, alınlarının akıyla bitirerek, üstlenecekleri vazifeye hazır hale geldiler. Yeni mezunlarımız, Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatlarımızın farklı kademelerinde görev alarak, yüksek vazife şuuru içinde milletimize aşkla hizmet ettiler, bundan sonra da hizmet edeceklerdir."

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"Vatanımızın bekası açısından da hayati ehemmiyette görüyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezun olan subay ve astsubayların üstlendikleri sorumluluğu, şartlar ne olursa olsun hakkıyla yerine getireceğine yürekten inandığını dile getirerek, "Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatlarımızın gelecekteki komutanlarını yetiştiren bu akademide alınan eğitimi son derece önemsiyorum. Buradaki gençlerimizin en nitelikli şekilde yetişmesini, milletimizin huzuru yanında vatanımızın bekası açısından da hayati ehemmiyette görüyorum." diye konuştu.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin bir benzerinin dünyada olmadığını ifade eden Erdoğan, "Burası bambaşka, bu fiziki mekana sahip olan böyle bir akademi yok ve buradan da eserleri görüyorsunuz. Bu şekilde dipdiri imanıyla, itikadıyla bir nesil yetişecek, komutanlar ordusu yetişecek. Onlar da ne Gabar'da ne Cudi'de ne Tendürek'te ne Bestler Dereler'de bugüne kadar nasıl terörist bırakmadıysalar, bundan sonra da bırakmayacaklar." dedi.

Erdoğan, polis ve jandarma teşkilatının, yangın, sel gibi felaketlerde de fedakarca çalıştığını vurguladı.

Türkiye'nin, üç kıtanın kesişme noktasında yer alan, stratejik önemi fevkalade yüksek bir coğrafi konuma sahip olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Asya'dan Afrika'ya, Kafkasya'dan Avrupa'ya uzanan geniş bir bölgede yaşanan her olay, bizi doğrudan etkilemektedir. Afganistan'da 40 yıldır devam eden iç karışıklıkların, Libya'daki ardı arkası kesilmeyen kardeş kavgasının, Yemen'de çözüme kavuşturulamayan çatışmaların, Suriye'de 11 yıldır devam eden zulüm ve saldırıların, Balkanlarda yeniden alevlenmeye başlayan gerilimlerin, Afrika'da her yıl yüz binlerce cana mal olan açlık ve fakirliğin, Kafkasya'da körüklenmeye çalışılan fitne girişimlerinin, velhasıl komşularının yanı sıra çok geniş bir alanda ortaya çıkan krizlerin menfi yansımalarını en fazla hisseden ülke, hiç şüphesiz ülkemiz, vatanımız Türkiye'dir."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kim ne derse desin, coğrafi konumu, kültürel ve beşeri bağları itibarıyla Türkiye'nin buralara sırtını dönme lüksünün olmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Komşularımıza ateş düşmüşse, kapılarımızı, pencerelerimizi kapatıp 'bana ne' diyemeyiz. Yüzyıllar boyunca cihana adalet dağıtmış bir ecdadın torunları olarak 'Bize ne Kudüs'ten, bize ne Filistin'den, bize ne Suriye'den, Irak'tan, Yemen'den, Türkistan'dan.' diyemeyiz. Hele hele Batılılar gibi, 'Bana ne başkalarının acısından, gözyaşından.' hiç diyemeyiz. Çünkü biz tarihiyle, kültürüyle, değerleriyle nam salmış büyük bir devletiz. Biz, vicdanıyla, merhametiyle temayüz etmiş büyük bir milletin evlatlarıyız. Ne diyor şair, 'Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz, gelmişiz dünyaya millet, milliyet nedir öğretmişiz.'"

OYNAT 02:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Acılara karşı 'Bana ne' diyemeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, 'Türkiye'nin komşularına arkasını dönme lüksü yoktur. Komşularımıza ateş düşmüşse kapımızı kapatıp 'Bana ne' diyemeyiz. Yüzyıllar boyunca cihana adalet dağıtmış ecdadın torunları olarak 'Bize ne Filistin'den, Kudüs'ten, Suriye'den' diyemeyiz' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

Yunanistan’a yapılan askeri yığınağı gördüğü halde, hala savunma sanayisi atılımlarımızı eleştiren varsa, stratejik öngörüsünü kaybetmiş demektir.

"BİZE YAN BAKAN OLURA KUSURA BAKMASINLAR DÜZ BAKMAYIZ"

On bin kilometre öteden ülkeme ve ülkemde teröristlere TIR'larla eğer mühimmat getiriyorsa, eğer buraya bütün araç, gereç getiriyorsa ve onlarla sınır ötesi bize operasyon yapıyorlarsa, onlara da biz gereken cevabı sınır ötesinde yaptığımız anlaşmayla, sınır çizgisinin 30 kilometre ötesine kadar gereken cevabını veriyor, bundan rahatsız oluyorlarsa hiç kusura bakmasınlar, onlar rahatsız olacak biz de yolumuza devam edeceğiz. Elbette gün gelecek tarih bunları yargılayacak, hükmünü verecektir. Yabancı basına Türkiye'yi savunma sanayini şikayet edenlere sadece acıyoruz. İHA'larımızı, SİHA'larımızı, Akıncılar'ı da, savaş uçaklarını, helikopterimizi de yapmaya devam edeceğiz. Bugün de onları kendi hırsları, sığ hesaplarıyla baş başa bırakıp, işimize bakıyoruz. Kimse Yunanistan'da 101-15 Amerika üssü var diye eleştirmiyor. Ama en ufak ses çıktığı zaman 'Türkiye Yunanistan'ı tehdit ediyor' buyurun. Eğer bize yan bakan olduğu zaman yan bakana kusura bakmasınlar herhalde biz de düz bakmayız.

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OYNAT 01:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize yan bakana biz de düz bakmayız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, 'Yabancı basına Türkiye'yi, savunma sanayii hamlelerini şikayet edenlere sadece acıyoruz. Biz İHA'larımızı da, SİHA'larımızı da, Akıncı'larımızı da, savaş uçaklarımızı da, helikopterlerimizi de yapmaya devam edeceğiz. Bize yan bakana biz de düz bakmayız.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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"NEREDE BİR TERÖRİST VARSA ETKİSİZ HALE GETİRİYORUZ"

Hiçbir ülkeye husumet beslemiyoruz. Her ülke, toplumla mümkün olan en ileri, iyi, samimi ilişkileri kurmak, geliştirmek istiyoruz. Amacımız yakın komşularımızdan başlayarak çevremizde barış ve işbirliği kuşağı tesis etmektir. Bilinçli olarak bölgemize giydirilen kardeş kavgası ve deli gömleğini yırtıp atmakta kararlıyız. Kimi konularda anlaşmazlık yaşadığımız ülkelerle ilişkilerimizi kazan kazan, karşılıklı saygı temelinde yeniden rayına oturttuk. Türkiye'nin arabulucu rolünü Rusya-Ukrayna savaşında çok daha güçlü şekilde öne çıkardık. Türkiye'yi söz ve etki sahibi yaptık, stratejik konuma yükselttik. Çatışmaların, istikrarsızlığın eksik olmadığı bölgede Türkiye diplomatik, ekonomik, askeri başarılarıyla göz doldurmaktadır. Artık nerede bir terörist varsa kaynağında etkisiz hale getiriyoruz.

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"ÖLÜME TERK EDİLEN 41 BİN İNSANIN HAYATINI KURTARDIK"

Türkiye'nin operasyon derinliğini Suriye'den Irak'a kadar uzattık. Bölücü terör örgütüne tarihinin en ağır darbelerini indiriyoruz. Toptan imha yerine adeta bir kuyumcu titizliğinde, kılı kırk yaran hassasiyetle yürütüyoruz. Askerimiz, polisimiz, jandarmamız, istihbaratçımız, güvenlik korucumuz tam bir koordinasyon içinde terör örgütlerine nefes aldırmıyor. Bir dönem teröristlerin cirit attığı dağlarda artık vatandaşlarımız aileleriyle birlikte piknik yapmanın huzurunu yaşıyor. Teröristlerin saldırılarından dolayı yatırım alamayan bölgelerimiz turizmden sanayiye her alanda zirveleri zorluyor. Türkiye suç örgütleri, düzensiz göçle mücadelesinde başarı çıtasını sürekli yukarı taşıyor. Sahil güvenliğimizin olağanüstü çabalarıyla Ege'de ölümlerin önüne geçtik. Ölüme terk edilen 41 bin insanın hayatını biz kurtardık.

"ŞU KADİM ÜLKEYİ ASLA AKLINIZDAN ÇIKARMAMANIZI İSTİYORUM"

Jandarma teşkilatımızla sınır bölgelerimiz başta olmak üzere düzensiz göç, insan kaçakçılarıyla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Uyuşturucu baronları, zehir tacirlerine de göz açtırmıyoruz. İnsanımızın huzuruna, vatanımızın birlik, bütünlüğüne kast eden tüm odaklara karşı gereken her tedbiri alıyoruz. İnşallah farklı cephelerde verdiğimiz zorlu mücadelemizi artık çok daha başarılı, etkin bir şekilde yürüteceğiz sizlerin de desteğiyle. Artık yeni bir hayata başlayacaksınız. Farklı rütbelerle teşkilatımızın sınıf ve birimlerinde ülke ve milletimize hizmet edeceksiniz. Bilgi, birikim, tecrübe ve yeteneklerin bu süreçte sizlerle daima yol göstereceğine inanıyorum. Sizlerden devletimize büyük aşkla hizmet ederken şu kadim ülkeyi asla aklınızdan çıkarmamanızı istiyorum. Devleti korumanın yegane yolu bağrından çıktığınız milleti korumaktır.

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"VATANDAŞLARIMIZA MÜŞFİK DAVRANMANIZI BEKLİYORUM"

Türkiye kendini kanunların, hukukun ve demokratik prensiplerin üstünde görenlerden çok çekmiş bir ülkedir. Bizler aynı zamanda demokrasi dışı yöntemlerle milli iradenin, siyasetin dizayn edildiği acı günler yaşadık. Hamdolsun 2002'den itibaren hayata geçirdiğimiz reformlarla Türkiye'nin bir daha vesayet girdabına girmesine müsaade etmedik. 15 Temmuz'da milletimizle verdiğimiz omuz omuza mücadele sayesinde yepyeni bir sistemi inşa ettik. Sizlerden yeni dönemin ruhuna uygun şekilde, insanımızın mal, can, temel hak ve hürriyetlerine el uzatanlara karşı tavizsiz duruş sergilemenizi diliyorum. Vatandaşlarımıza karşı daima müşfik davranmanızı bekliyorum. En küçük zafiyet göstermeden sorumluluklarınızı yerine getireceğinize inanıyorum. Sizlere güveniyorum ve diyorum ki, hep birlikte tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet."