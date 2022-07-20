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İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fethiye Gümüşdağ’ın cenazesine katıldı

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın annesi Fethiye Gümüşdağ son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

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Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fethiye Gümüşdağ’ın cenazesine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fethiye Gümüşdağ’ın cenazesine katıldı

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağı’ın vefat eden annesi Fethiye Gümüşdağ son yolculuğuna uğurlandı.


Merhumenin naaşı Fatih Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Etiler Ulus mezarlığına defnedildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı cenaze namazına Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, Teknik Direktör Fatih Terim, Teknik Direktör Abdullah Avcı, Teknik Direktör Emre Belözoğlu, Teknik Direktör Okan Buruk, Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, Başakşehir Kulübü futbolcuları ve teknik heyeti ile Gümüşdağ Ailesi’nin yakınları ve sevenleri katıldı.


Cenaze namazının ardından kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Fethiye ablamızın çok böreğini yedik. Bazen börek yaptığında ’Tayyip oğlum da yesin’ derdi. Biz hakkımızı kendisine helal ettik, Fethiye ablamız da hakkını bize helal etsin" ifadelerini kullandı.

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