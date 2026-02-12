Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sırbistanlı mevkidaşı Vucic'den ortak basın toplantısı: Balkanlar'ı asla unutmuyoruz

18:42 12/02/2026, Perşembe
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sırbistanlı mevkidaşı Vucic, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesinin amaçlandığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sırbistanlı mevkidaşı Vucic, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Dünyada belirsizliğin arttığı bir dönemde Türkiye'nin barışın ve huzurun tesisi için var gücüyle çalıştığını ifade eden Erdoğan, "Bizde müstesna yere sahip Balkanlar'ı asla unutmuyoruz. Bölgesel sahiplenmeyle huzur ve refahı destekliyoruz." dedi. Sırbistan'ın Türkiye'den küçük olduğunun farkında olduklarını belirten Vucic ise, "Cumhurbaşkanı Erdoğan çok akil bir kişi, liderliğinize çok büyük bir saygı duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Cumhurbaşkanı Külliyesi’nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vucic’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ana giriş kapısında törenle karşıladı. Daha sonra Erdoğan, Vucic ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmelerin ve anlaşmaların imza töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırbistanlı mevkidaşı Vucic, ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Ticaret hacmimiz 3.5 milyar dolar.

5 milyar dolarlık ticaret hedefimize adım adım ulaşıyoruz.

Yatırımcılarımızın Sırbistan'a gösterdiği alaka bizleri memnun ediyor.

Bugün Türkiye, Sırp turistler için ikinci turizm güzergahıdır.

Ziyaretleri artırmak ve daha da artırmak için Türkiye ile Sırbistan arasında uçuşların artırılmasını da bugün görüştük.

Sırbistan'da Türkçeye olan ilgi artıyor.

Sırbistan'la aramızda dostluk köprüsü olarak gördüğümüz Sancak bölgesi için yapılabilecekleri de ele aldık.

Dünyada belirsizliğin arttığı bir dönemde Türkiye olarak barışın ve huzurun tesisi için var gücümüzle çalışıyoruz.

Bizde müstesna yere sahip Balkanlar'ı asla unutmuyoruz.

Bölgesel sahiplenmeyle huzur ve refahı destekliyoruz.

Türkiye yakın çevresinde, ötesinde barış için çalışıyoruz.

İnşallah mayıs, haziran bu iki ay içerisinde Belgrad ve Novi Pazar'a geniş bir ziyaretimizi yapacağız.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in konuşmasından satır başları ise şöyle:

Sırbistan'ın Türkiye'den küçük olduğunun farkındayız.

Bugünkü görüşmelerimiz son derece verimliydi.

Ekonomiden bahsettiğimizde Sırbistan'daki Türk yatırımlarını ele aldık, birçok altyapı projesinden bahsettik; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkemize gerçekleştireceği en büyük ziyareti organize edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan çok akil bir kişi, liderliğinize çok büyük bir saygı duyuyoruz.



