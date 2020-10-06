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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan okulların ne zaman açılacağını açıkladı: ​Yüz yüze eğitim genişliyor

Yüz yüze eğitim genişliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitimde kapsamı genişlettiklerini açıkladı. 12 Ekim Pazartesi günü 2, 3 ve 4. sınıflar ile ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda da yüz yüze eğitime geçiliyor. Erdoğan, “Diğer sınıflarla ilgili kararı gelişmelere göre vereceğiz” dedi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında 3 saat 20 dakika süren Kabine Toplantısı’nda yüz yüze eğitimle ilgili önemli kararlar alındı: Toplantıda, salgınla mücadele tedbirleri konusunda yapılan istişarelerin ardından yeni kararlar aldık. Sağlık önceliklerinden taviz vermeyecek şekilde sıkıntıları aşamalı olarak çözüme kavuşturacak yöntemler geliştirdik. Eğitimde daha önce okul öncesi ve birinci sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı şekilde başlatmıştık. Diğer sınıflarda da uzaktan eğitim yoluyla eğitim öğretime geçilmesini temin etmiştik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 2. 3. ve 4. sınıflarda yüz yüze eğitim başlayacak
OYNAT 01:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 2. 3. ve 4. sınıflarda yüz yüze eğitim başlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletiyoruz. İlkokul ikinci üçüncü ve dördüncü sınıflarda yüz yüze eğitime belirlenen kurallar çerçevesinde geçilecek. Ortaokul 8 ve lise 12'inci sınıflarda yine belirlenenle kuralarla çerçevesinde yüz yüze eğitime geçilecek' ded.


BEŞ SINIFTA UYGULANACAK

Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. İlkokul 1. sınıfların yanı sıra 2, 3, ve 4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda da yine belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek. Ayrıca özel eğitim okulları ile İl Hıfzıssıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında da yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel olmadığı görülmüştür.

500 BİN ÖĞRENCİYE ÜCRETSİZ TABLET

Diğer sınıflarla ilgili kararı gelişmelere bakarak önümüzdeki haftalarda vereceğiz. Okula gidecek evlatlarımızdan ricamız annelerinin, babalarının ve tüm aile büyüklerinin sağlığı için temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmeleridir. Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim öğrencilerinden bilgisayar ihtiyacı olanlar için bir çalışma yürütüyor. İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren peyderpey bu tabletleri öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığı olarak dağıtmaya başlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğiz
OYNAT 01:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren dağıtmaya başlıyoruz' dedi.


İNTERNET ALTYAPISI İYİLEŞTİRİLECEK

Ülkenin internet altyapısını da bu ihtiyaca uygun seviyeye çıkartmak için ayrı bir çalışmayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yürütüyor. Bu konuyu ilgili kuruluşlar Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ile yürütmek suretiyle hızla mesafe almanın gayreti içerisinde olacağız. Bu işin ciddi bir altyapısı var ve bunun sağlanması gerekiyor.

38 milyar lira ödeme yaptık

  • Türkiye’nin salgının yol açtığı tüm olumsuzlukları en kısa sürede geride bırakmasını sağlayacak bir stratejiyle süreci yönettiklerini dile getiren Erdoğan, “Salgınla birlikte hayata geçirdiğimiz Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında çalışanlarımıza ve dar gelirli kesimlere yaptığımız karşılıksız ödemelerin tutarı 38 milyar liraya ulaştı. Normalleşme desteği kapsamında prim desteği olarak 154 bin iş yerindeki 1 milyon 186 bin çalışan için 934 milyon liralık kaynak kullanılmıştır. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan 3,5 milyon çalışanımıza bugüne kadar 20 milyar liranın üzerinde kaynak aktarılmıştır. Nakdi ücret desteği kapsamında 1 milyon 976 bin kişiye 4,4 milyar lira ödeme yapılmıştır. İşsizlik ödeneği olarak da 847 bine yakın kişiye 4 milyar liraya yakın kaynakla destek verilmiştir” dedi.

Temizlemezseniz gereğini yaparız
GÜNDEM
Temizlemezseniz gereğini yaparız

Sözümüzü dinletme iradesine sahibiz

Türkiye’nin Erdoğan, daha düne kadar Türkiye’ye karşı buyurgan bir dille konuşmayı adet haline getirmiş olanların artık eşit şartlarda müzakere noktasına geldiğine işaret ederek, “Ülkemizi bölgesel ve küresel tüm meselelerde dışarıda bırakıp sadece alınan kararlara tabi kılma politikalarını tümüyle çökerttik. Yıllarca Türkiye’ye verdikleri hiçbir sözü tutmayıp üstüne bir de bizi suçlayanları, artık lafa değil icraata bakılan bir çizgiye çektik” diye konuştu. Türkiye’nin bölge ve dünya siyasetinde onurlu, ilkeli ve etkin bir konumda bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: “Bugün Türkiye, ekonomisini çökertmeye yönelik saldırıları göğüsleyebilecek ve hedeflerine doğru kararlılıkla yürüyebilecek bir yere gelmiştir. Bugün Türkiye, insanlığın ortak vicdanı olarak her konuda söz söyleyebilecek ve bunu dinletebilecek bir iradeye sahiptir. Bugün Türkiye, siyasi ve ekonomik politikalarını sahada aktif askeri destekle uygulayabilecek bir güce kavuşmuştur.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azerbaycan'a destek vermek her onurlu devletin vazifesidir
OYNAT 02:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azerbaycan'a destek vermek her onurlu devletin vazifesidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesine destek vermek her onurlu devletin vazifesidir. Dünya, haydut devletlerden ve onların haydut yöneticilerinden kurtarılmadan, insanlığın kalıcı barışa ve huzura kavuşması mümkün değildir' dedi.


Gazanız mübarek olsun

Uluslararası toplumun yaklaşık 30 yıldır Ermenistan’ın Karabağ’daki işgaline sessiz kaldığını vurgulayan Erdoğan, “Dünya, haydut devletlerden ve onların haydut yöneticilerinden kurtarılmadan, insanlığın kalıcı barışa ve huzura kavuşması mümkün değildir. Türkiye’nin bölgesinde de haydut devlet sayısı oldukça fazla. İsrail’den Kıbrıs Rum kesimine ve Suriye rejimine kadar uzanan bu haydut devletler hem kendi vatandaşlarına zulmediyor hem de dünyanın istikrarını bozuyor. Küresel güçlerin eteği altına saklanarak, insanlığın başına adeta bela olan bu devletlerin kullandıkları yöntemlerin devri artık kapanıyor. Dünya bu zulmü daha fazla taşıyamaz” dedi. Erdoğan, Türkiye’nin elindeki gücü ve imkanları bu haksız, hukuksuz, çirkin ve kanlı oyunu bozmak için kullanmakta kararlı olduğunun altını çizerek, “Aksi takdirde bölgedeki huzursuzlukların ve çatışmaların bitmesi mümkün değildir. Bir kez daha Azerbaycanlı kardeşlerimize ‘gazanız mübarek olsun’ diyor, kutlu mücadelelerinde zafere kadar yanlarında olduğumuzu tekrarlıyoruz” ifadesini kullandı.

Doğu Akdeniz görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Jens Stoltenberg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 1 saat süren kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türkiye’nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk de yer aldı. Stoltenberg, Erdoğan ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan ile çeşitli güvenlik konularında iyi bir görüşme yaptığını belirten Stoltenberg, “Doğu Akdeniz için NATO’da geliştirilen askeri ayrıştırma usulleri mekanizmasını görüştük. Bunun diplomatik çabalara alan açması en büyük ümidimdir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti
OYNAT 00:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
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