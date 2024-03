Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'ta konuşuyor

Türkiye son 21 yüzyılda birçok sorununu çözdü. Her alanda tarih yazdık. Sivas'ı modern dünyanın imkanı olan hızlı tren ile buluşturduk. Ne yaptıysak muhalefetin standardını yükseltmeyi başaramadık. Genel başkanlar bile değişti, hiçbir değişim CHP'nin siyasi tükenmişliğine engel olamadı. Her gelen gideni aratıyor. Devrik genel başkan Bay Kemal ile pek anlaşamazdık. Yürüyen merdivene ters binse, Konya'yı Çorum'u ayrı bir ülke sansa da, bizi çok fazla güldürmüş olsa da kendine has bir siyaset yapma tarzı vardı. CHP'nin yeni genel başkanı ise her açıdan hayal kırıklığı oldu. Projektörler bu kişinin üzerine çevrilince, bu görüntü bizi de üzdü. Bu kadarını biz de beklemiyorduk. Oturduğu koltuğa bu derece yakışmayacağını onu oraya getirenler de tahmin etmiyordu. Siyasi kifayetsizliğini örtmek için sürekli insanımızı kışkırtıyor. Şimdi de 'bedelli askerlik yapanlar bize oy vermesin' dedi. Sonra bu patavatsızlığını düzeltmeye başladı. Bu patavatsızlıktan öte bir zihniyet bozukluğunun işareti.