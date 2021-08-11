Cumhurbaşkanı Erdoğan süre verdi: ​Evleri bir yıl içinde yapalım

Binlerce dönüm alanı kül eden orman yangınları ve yaraları sarma çalışmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yangından zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarının bir an önce karşılanmasını isterken, “Bize düşen neyse yerine getireceğiz. İnsanların hayvanlarını hemen verelim, evlerini 1 yıl içinde yapalım. Yaraları saralım” talimatı verdiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

SİYASET DEVŞİRMEK ÜZÜCÜ

Muhalefetin algı operasyonlarına da sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Böyle işler olurken önce yarayı sararsın, sonra siyaset yaparsın. Bazı şeyler siyaset üstüdür. Bu acziyettir. Kahramanlarımız yangınları söndürürken, birilerinin siyaset devşirmeye çalışması üzücü” dediği belirtildi.

İLK FİDAN KASIMDA

MYK’ya katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeniden ağaçlandırmada izlenecek yola ilişkin bir sunum yaptı. Pakdemirli’nin ormanların 3 aşamada yeniden yapılandırılacağını belirttiği sunumunda, “İlk olarak, kendiliğinden yeşerecek yerler var. İkinci olarak, yaş dal yatırıp filizlenen bölgeler var. Son olarak da bu ikisinin olmadığı yerlere fidan dikilecek” bilgileri yer aldı. Yeniden ağaçlandırılma çalışmalarına kasım ayında başlanacağı ve 250 milyon fidanın dikileceği kaydedildi.

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YAPILAŞMAYA İZİN YOK

Sunumda, Anayasa’nın 169’uncu maddesinin yanan orman arazilerinin yeniden yeşillendirilmesi konusunda güvence olduğu ve yapılaşmaya asla izin verilmeyeceği bir kez daha vurgulandı. Her yangın sonrası ‘otel için yakıldı’ diye paylaşılan Bodrum’daki otele de dikkat çekilen sunumda, “Şu ana kadar bir tane öyle bir otel örneği var. Hep o karşımıza çıkıyor. O otel kendi binasının daha önce ruhsatını almış. Yanan yerlerin sadece 2 hektarını kullanmış. Bu otelin bulunduğu bölge AK Parti döneminde değil, 1987’den beri turizm tesis alanı” ifadelerine yer verildi.

Filistinlilerden duygulandıran kampanya

Filistinliler yangınlar nedeniyle Türkiye’yle dayanışma kampanyası başlattı. Önceki gün başlatılan kampanya kapsamında şimdiden 100 bin doları aşkın para toplandı. İsrail vatandaşı Filistinlilerin yürüttüğü kampanya, Nasıra kenti merkezli Merhametli Kalpler Derneği tarafından yürütülüyor. Dernek başkanı Raid Bedir, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Biz biliyoruz ki Türkiye çok güçlü bir ülke ve kendi kendine yetebilen bir devlet. Ancak biz sevgimizi ve dayanışmamızı göstermek için bu kampanyayı başlattık. Dualarımızla ve mallarımızla Türkiye’nin yanındayız.