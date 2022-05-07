Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Yalovalı şehidin babasıyla görüştü
YALOVA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yalovalı şehidin babasıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı Bölgesi’nde şehit düşen Teğmen Talha Bahadır’ın babasıyla telefonda görüşerek başsağlığı diledi. "Malum şehitler ölü değil, diridirler ama kul olarak biz bilmeyiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah sabrınızı artırsın inşallah. Rabbim yar ve yardımcınız olsun" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yalovalı şehidin babasıyla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yalovalı şehidin babasıyla görüştü

AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, Ramazan Bayramı’nın 3’üncü günüde terör saldırısında şehit düşen Teğmen Talha Bahadır’ın ailesini ziyaret etti.

Taziye dileklerini ileten Bağatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak şehidin babası Hakkı Bahadır ile görüştürdü. Acılı babaya başsağlığı dileyen Erdoğan, “Rabbim şehidimizle beraber sevgili habibine sizleri de komşu eğlesin. Malum şehitler ölü değil, diridirler ama kul olarak biz bilmeyiz. Allah sabrınızı artırsın inşallah. Rabbim yar ve yardımcınız olsun” diye konuştu.

ŞEHİT BABASINDAN TEŞEKKÜR

Baba Bahadır ise Erdoğan’a teşekkür ederek, “Allah razı olsun Cumhurbaşkanım. Sizi çok seviyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin. Sürekli dualarımızdasın” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Teğmen Talha Bahadır’ın babasıyla telefonda görüştü
OYNAT 02:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Teğmen Talha Bahadır’ın babasıyla telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı Bölgesi'nde şehit düşen Teğmen Talha Bahadır'ın babasıyla telefonda görüştü.

Acılı babaya başsağlığı dileyen Erdoğan, 'Rabbim şehidimizle beraber sevgili habibine sizleri de komşu eğlesin. Malum şehitler ölü değil, diridirler ama kul olarak biz bilmeyiz. Allah sabrınızı artırsın inşallah. Rabbim yar ve yardımcınız olsun' diye konuştu. Baba Bahadır ise Erdoğan'a teşekkür ederek, “Allah razı olsun Cumhurbaşkanım. Sizi çok seviyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin. Sürekli dualarımızdasın' dedi.

Şehit Teğmen Talha Bahadır
Şehit Teğmen Talha Bahadır
İstanbulda maç başladı

İstanbul'da maç başladı

​Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile karşılaşıyor.
Bayrak sevgisini köprüye taşıdı

Bayrak sevgisini köprüye taşıdı

Altı yıldır her gün te tek kontrol ediyor.
AK Parti Sözcüsü Çelikten Adanada birlik mesajı: Fitne çıkarmaya çalışanlara karşı hep beraber buradayız

​Polisin ihbar üzerine gittiği evde duygulandıran görüntü.

İstanbul Esenyurt'ta ilginç hırsızlık vakası.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.