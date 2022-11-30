Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan altılı masanın anayasa teklifine tepki Terör örgütünü kollayan ucube bir teklif
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masanın anayasa teklifine tepki: Terör örgütünü kollayan ucube bir teklif

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda altılı masanın anayasa değişikliği çalışmasını sert bir dille eleştirdi. 'Oturdular konuştular dağıldılar' diyen Erdoğan, "Buradan bir şey çıkmaz, bol bol toplanıp dağılmak çıkar, bunlara kanmayın. Eski Türkiye'nin ipiyle indikleri kuyudan, terör örgütünün güdümündeki partiyi kollayan ucube bir teklif çıkardılar" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan altılı masanın anayasa teklifine tepki: Terör örgütünü kollayan ucube bir teklif
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Altılı masanın anayasa değişikliğini eleştiren Erdoğan şunları söyledi: Altılı masa bol bol toplanıp dağılıyorlar. Oturdular konuştular dağıldılar. Bundan bir şey çıkmaz, bunlara kanmayın. Henüz önünde arkasında daha kimlerin olduğu hangi amaçla kurulduğu bilinmeyen şekilsiz ve omurgasız bir projedir. Ülkenin herhangi bir derdine derman, milletin herhangi bir sorununa merhem olacak hiçbir teklif ve adıma rastlamadık.

'BUNLAR BU KADAR BECERİKSİZ'

Dünyanın en şahane işini de yapsak bizi takdir etmeyeceklerini alenen parlamentoda söylediler. Bunlar bu kadar beceriksiz. Masanın etrafındakiler artı masanın altındaki... Bunlara ne verirsek mutlu olurlar? Buna çalışmışlar. İncelediğiniz zaman görürsünüz. Buradan bir şey çıkmaz, bol bol toplanıp dağılmak çıkar. Terör örgütünü kollayan ucube bir teklif çıkardılar.

6’lı masa krizleri uyutacak: İstanbul Sözleşmesi ve başörtüsü gibi konular anayasa çalışmasında yer almadı
GÜNDEM
6’lı masa krizleri uyutacak: İstanbul Sözleşmesi ve başörtüsü gibi konular anayasa çalışmasında yer almadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marketlerin denetimini sıkılaştırıp fiyat farklılıklarını gidereceğiz
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marketlerin denetimini sıkılaştırıp fiyat farklılıklarını gidereceğiz

'BİZ AÇIKLAMAMIZI ŞANLIURFA'DAN YAPACAĞIZ'

Bunca tartışmanın ardından ortaya konan teklif metni, CHP ve masa arkadaşlarının ülkenin geleceğine dair hiçbir hazırlıklarının olmadığını teyit etmiştir. Ayın 3'ünde açıklama yapacakmış. Bay Kemal, ayın 3'ünce biz de Şanlıurfa'dayız. Biz de oradan açıklamamızı yapacağız. Bak bakalım Şanlıurfa'dan ses nasıl geliyor. Sendeki sese benziyor mu benzemiyor mu?"

Altılı masanın anayasa değişikliği çalışması tanıtıldı
GÜNDEM
Altılı masanın anayasa değişikliği çalışması tanıtıldı

9 ay önceki öneriler Anayasa oldu: Altılı masa yerinde sayıyor
GÜNDEM
9 ay önceki öneriler Anayasa oldu: Altılı masa yerinde sayıyor
Her dağın zirvesi Mehmetçik

Her dağın zirvesi Mehmetçik

Komandolar PKK'lı teröristlerin inlerine böyle giriyor.
Heyecan dört maçla devam ediyor

Heyecan dört maçla devam ediyor

​Dünya Kupası'nda tur atlayacak takımlar bugün belli oluyor.
The Economist 2023te yaşanması muhtemel 10 olayı listeledi: Türkiye-Yunanistan detayı dikkat çekti

​Sahte doktorun foyası nasıl ortaya çıktı?

​ABD'nin Suriye'nin kuzeyine yapılması planlanan 'kara harekatı' açıklamalarına tepki

Zincir marketlerdeki fiyat artışları için harekete geçiliyor.

​Süt ürünlerinde yeni dönem: Artık bunu yapamayacaklar.

​Rus devi 'tarihi bir olay gerçekleşecek' sözleriyle duyurdu.

7. Anadolu Medya Ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile yapılacak
Hayat

7. Anadolu Medya Ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile yapılacak

Anadolu Medya Ödülleri Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sahiplerini bulacak. Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) tarafından bu yıl 7’ncısı düzenlenecek Anadolu Medya Ödülleri töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek.
Tacizi engellerken ‘tacizci’ diye öldürülmüştü: Otopsi raporunda vahşet ortaya çıktı
Gündem

Tacizi engellerken ‘tacizci’ diye öldürülmüştü: Otopsi raporunda vahşet ortaya çıktı

Diyarbakır'da 13 yaşındaki G.S.'nin fotoğrafını çektiği iddiasıyla bir grup tarafından dövülüp bıçaklanarak sokaklarda gezdirilen ve kan kaybından ölen Ergün Arslan ile ilgili Adli Tıp Kurumu raporu ortaya çıktı. Masum olduğu ortaya çıkan Arslan'ın darp sonucu burunda, dudakta yoğun kanama olduğu ve dişlerinin yerinde bulunmadığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg fabrikasını gezmek isteyen Kılıçdaroğlu'na esprili gönderme: Varank senden baya çekiniyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg fabrikasını gezmek isteyen Kılıçdaroğlu'na esprili gönderme: Varank senden baya çekiniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Togg fabrikasını gezmek için şart koştuğunu esprili bir şekilde anlatan Erdoğan, "Togg'a gelmek istediğini söylemiş yönetim kurulu başkanımıza, ben de dedim ki Sanayi ve Teknoloji Bakanımızı da alacaksın yanına. 'O gelecekse ben gelmem' demiş. Varank senden bayağı çekiniyor ya" sözleriyle salonu kahkahaya boğdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.