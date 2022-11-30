Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masanın anayasa teklifine tepki: Terör örgütünü kollayan ucube bir teklif

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Altılı masanın anayasa değişikliğini eleştiren Erdoğan şunları söyledi: Altılı masa bol bol toplanıp dağılıyorlar. Oturdular konuştular dağıldılar. Bundan bir şey çıkmaz, bunlara kanmayın. Henüz önünde arkasında daha kimlerin olduğu hangi amaçla kurulduğu bilinmeyen şekilsiz ve omurgasız bir projedir. Ülkenin herhangi bir derdine derman, milletin herhangi bir sorununa merhem olacak hiçbir teklif ve adıma rastlamadık.

'BUNLAR BU KADAR BECERİKSİZ'

Dünyanın en şahane işini de yapsak bizi takdir etmeyeceklerini alenen parlamentoda söylediler. Bunlar bu kadar beceriksiz. Masanın etrafındakiler artı masanın altındaki... Bunlara ne verirsek mutlu olurlar? Buna çalışmışlar. İncelediğiniz zaman görürsünüz. Buradan bir şey çıkmaz, bol bol toplanıp dağılmak çıkar. Terör örgütünü kollayan ucube bir teklif çıkardılar.

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'BİZ AÇIKLAMAMIZI ŞANLIURFA'DAN YAPACAĞIZ'

Bunca tartışmanın ardından ortaya konan teklif metni, CHP ve masa arkadaşlarının ülkenin geleceğine dair hiçbir hazırlıklarının olmadığını teyit etmiştir. Ayın 3'ünde açıklama yapacakmış. Bay Kemal, ayın 3'ünce biz de Şanlıurfa'dayız. Biz de oradan açıklamamızı yapacağız. Bak bakalım Şanlıurfa'dan ses nasıl geliyor. Sendeki sese benziyor mu benzemiyor mu?"

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