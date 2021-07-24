Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Ezan sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının birinci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan #AyasofyanınDirilişi bir kez daha hayırlı olsun. Bizlere bu günleri gösteren Rabbimize hamdolsun… İnşallah bu ulu mabedin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak…" ifadelerini kullandı.
Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra ilk cuma namazını kıldığı "fethin sembolü" Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının üzerinden bir yıl geçti. Açıldığı günden beri yoğun ilgi gören camide Müslümanlar sabah namazını eda etti. Farklı ülkelerden Müslümanların akınına uğrayan camiye namaz vaktinden önce gelenler, Kur'an-ı Kerim okuyarak ve dua ederek vakit geçirdi.
"Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu kutlu günün birinci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan #AyasofyanınDirilişi bir kez daha hayırlı olsun. Bizlere bu günleri gösteren Rabbimize hamdolsun… İnşallah bu ulu mabedin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak…"
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Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan #AyasofyanınDirilişi bir kez daha hayırlı olsun. Bizlere bu günleri gösteren Rabbimize hamdolsun…
İnşallah bu ulu mabedin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak… pic.twitter.com/7wUivL4Rft