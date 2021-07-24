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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Ezan sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının birinci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan #AyasofyanınDirilişi bir kez daha hayırlı olsun. Bizlere bu günleri gösteren Rabbimize hamdolsun… İnşallah bu ulu mabedin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak…" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Ayasofya mesajı: Ezan sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 86 yıl sonra esaretten kurtulan Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim tilavet etmişti.

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra ilk cuma namazını kıldığı "fethin sembolü" Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının üzerinden bir yıl geçti. Açıldığı günden beri yoğun ilgi gören camide Müslümanlar sabah namazını eda etti. Farklı ülkelerden Müslümanların akınına uğrayan camiye namaz vaktinden önce gelenler, Kur'an-ı Kerim okuyarak ve dua ederek vakit geçirdi.

"Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü"


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu kutlu günün birinci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan #AyasofyanınDirilişi bir kez daha hayırlı olsun. Bizlere bu günleri gösteren Rabbimize hamdolsun… İnşallah bu ulu mabedin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak…"

'Fethin sembolü' Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılışının yıl dönümü: Sabah namazı için akın ettiler
FOTOĞRAF 8
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Geçen yıl 24 Temmuz'da kılınan cuma namazıyla yeniden ibadete açılan camide Müslümanlar sabah namazını eda etti.
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Farklı ülkelerden Müslümanların akınına uğrayan camiye namaz vaktinden önce gelenler, Kur'an-ı Kerim okuyarak ve dua ederek vakit geçirdi.
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı namaz öncesi cemaat, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirlerine uygun saf tuttu.
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Erbaş, namaz sonrası cemaate hitabında, Çocuk sesleriyle Ayasofya'da namaz kılmamız çok güzel oluyor. İyi oluyor. Her vakit çocuk sesleri olsun inşallah. Komşularınıza söyleyin, anlatın. Camilerimiz cemaatsiz, gençsiz, çocuksuz kalmasın.dedi.
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Almanya'dan memleketi Konya'ya giderken Ayasofya'ya namaz kılmak için uğrayan Mehmet Eken, şunları kaydetti:
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Özellikle burayı ziyaret için eşimle geldim. Nasip oldu bizlere de. Bir yıl önce açıldı, uzun zamandır beklediğimiz bir şeydi. Ali Erbaş Hocamızın da sabah namazını kıldırması ayrı bir mutluluk oldu. Allah inşallah şuurlu cemaatin sayısını artırsın.
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Bu, bizim ve İslam alemi için ayrı bir mutluluk. Bazı yabancıların konuşmalarına kulak misafiri olduk. 'Recep Tayyip Erdoğan'ın açtırdığı Ayasofya'dan arıyorum.' diyorlardı. Bunlar Cumhurbaşkanımızın reklamı değil, İslam alemine verilen bir mesajdır.
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazını kılan Yusuf Vatandaş da Camide yıl dönümü dolayısıyla sabah namazını kıldık. Allah bizlere bugünleri gösterdi. Açanlardan Allah razı olsun. Tüm ümmetin de geçmiş Kurban Bayramı mübarek olsun. diye konuştu.
'Fethin sembolü' Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılışının yıl dönümü: Sabah namazı için akın ettiler
Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra ilk cuma namazını kıldığı "fethin sembolü" Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının üzerinden bir yıl geçti. Farklı ülkelerden Müslümanların akınına uğrayan camiye namaz vaktinden önce gelenler, Kur'an-ı Kerim okuyarak ve dua ederek vakit geçirdi.

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