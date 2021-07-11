‘Diriliş’in 1. yılı

24 Kasım 1934’te müzeye çevrilen Ayasofya’nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 10 Temmuz’daki imzasıyla yeniden ‘cami’ hüviyetine kavuşmasının ardından tam 1 yıl geçti. 24 Temmuz’da 350 bin kişinin katıldığı Cuma namazı ile ibadete açılan Ayasofya, yüzbinlerce Müslümanın duasına ev sahipliği yaptı. Kutlu günün 1 yıl dönümün de Ayasofya’ya giden vatandaşlar, kararda emeği olanlara teşekkür etti.

Mustafa Birinci

Mustafa Birinci: Ülke vatandaşları olarak memnunuz. Dışarıdan gelen turistlerin bizim tarihi dokumuza, inancımıza saygı gösterecek şekilde ziyaret etmeleri bizi memnun ediyor. Biz evrensel değerlere saygı gösteren bir milletiz gayet yerinde bir karar olmuş.

BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ

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Hilal Tekiner

Hilal Tekiner: Tarih öğretmeniyim ve Ayosofya Camii’nin tarihini iyi biliyorum. Ayasofya’nın tekrar camiye çevrilmesi, tarihin yeniden canlandırılması bizi çok mutlu etti. Ankara’dan ailemle birlikte ziyarete geldim. Çocuklarıma da Ayasofya’yı cami olarak tanıtmakta bizi ayrıca mutlu ediyor.

Adnan Öz

Adnan Öz: Çocuklarımla en son buraya geldiğimde burası cami değildi ve içimizde burukluk vardı. Ayasofya’nın camiye çevrilmesi bizi çok mutlu etti. Çocuklarımla birlikte namaz ibadetimizi yerine getirmek için geldik.

ALLAH RAZI OLSUN

Hüseyin Yurdagelen

Hüseyin Yurdagelen: Ayasofya’yı camiye çevirenlerden Allah razı olsun. Fatih Sultan Mehmed’in kılıç hakkı olarak aldığı bu yeri 86 yıl kapalı olarak bıraktılar ve bunu ileri demokrasi adı altında yaptılar. Kiliselerin, havraların açılışından biz mutlu oluyoruz ve elimizden geldiğince de yardımcı oluyoruz ama onlar Ayasofya’nın cami olarak kullanılmasından rahatsız oluyorlar. Biz memnunuz.

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GAMBİA’DAN GELDİ

Muhammet Selvi Öztürk

Muhammet Selvi Öztürk: Fethin sembolü olan Ayasofya’nın yeniden camiye çevrilmesi, çoğunluğu Müslüman olan bir ülkenin vatandaşı olarak beni mutlu etti. Geldik gördük muhteşem bir yer. Müze olduğu dönemde paralıydı şimdi ise ücretsiz. Hem ziyaret edebiliyor hem de ibadetimizi yerine getiriyoruz.

Famara Fofana

Famara Fofana: Ayasofya’nın Camiye çevrilmesini ülkem Gambiya’da televizyon ekranlarında izlemiştim. Dünya Müslümanları olarak çok gurur duyduk. Türkiye’ye gelip ziyaret etmek istemiştim ve bugüne nasip oldu. Çok tarihsel ve fantastik bir yapısı var. Müslümanlar için gurur kaynağı bir yer haline gelmesi bizi mutlu etti.

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