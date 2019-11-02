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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Borcu kapat yeni proje üret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta içinde bir araya geldiği AK Partili belediye başkanlarından işçileri sendikalarına göre ayırmamalarını ve kucaklayıcı olmalarını istedi. Erdoğan, “Borçlarınız varsa bitirin ve yeni projeler üretin” dedi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Külliyesi'nde büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya gelmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Külliyesi'nde büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hafta içinde eski il başkanları ve AK Parti’nin büyükşehir ve il belediye başkanları ile biraraya geldi. Erdoğan hem eski il başkanlarına hem de belediye başkanlarına önerilerde bulundu. Erdoğan, parti genel merkezindeki toplantıda büyükşehir ve il belediye başkanları toplantısında talimatlar verdi. Başkanlardan, genel merkez ile iletişimi koparmamalarını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, karşılaştıkları sıkıntıları ve talepleri yerel yönetimler başkanlığına mutlaka bildirmelerini söylediği öğrenildi.

Recep Tayyip Erdoğan ve Antonio Guterres

EN İYİ BEN ANLARIM

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemindeki tecrübelerini de başkanlarla paylaştı. Belediyenin yönetimini üstlenerek başkanların büyük bir sorumluluğun altına girdiklerini kaydeden Erdoğan, “Belediye başkanlığından gelme bir siyasetçi olarak sizleri en iyi benim anlayacağımı düşünüyorum. 1994’te kazandığım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını ömrüm boyunca da gururlanacağım bir vazife olarak gördüm” dedi.

KUCAKLAYICI DAVRANIN

Toplantıda belediye borçları da gündeme geldi. Erdoğan’ın, her gün çeşitli belediyelerle ilgili sendika değiştirme baskısı, işten atma, tehditlere kadar pek çok vicdan yaralayıcı haberlerle karşılaştığını söylediği kaydedildi. Erdoğan’ın “Sizden ricam işçileri siyasi kanaatlerinden dolayı, sendikacılığından dolayı ayrıştırmayın. Kucaklayıcı davranın. Borçlarınızı varsa da bitirin ve yeni projeler üretin” dediği belirtildi.

SAHAYA İNİN ÇALIŞIN

Erdoğan, hafta içinde görüştüğü eski il başkanlarına da önemli mesajlar verdi. Erdoğan başkanlardan, illerde yapılan il danışma toplantılarına katılmaları ve tecrübe ve birikimlerini aktarmalarını istedi. Eski il başkanlarından teşkilatla bağlarını koparmamasını isteyen Erdoğan, “Sahaya inin ve çalışın, size her zaman ihtiyacımız var. Teşkilatla aktif çalışın. Ayrımız gayrımız yok, yenisi eskisi yok. Siz eski AK Partili değilsiniz. Biz bir arada yoğurulduk, yolumuza bakalım, teşkilatla birlikte çalışın. Teşkilatla birlikte sahaya inin” dedi.

İSTİŞARELİ ÇALIŞTAYLAR

Bu arada ilki gerçekleştirilen eski il başkanları ile toplantılar farklı bir formatta devam edecek. İkinci buluşmanın aralık ayında çalıştay şeklinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu istişare çalıştayının içinde olması bekleniyor.

Guterres’i kabul etti

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Erdoğan’ın, Vahdettin Köşkünde basına kapalı gerçekleşen kabulü, yaklaşık 1 saat sürdü. Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır da yer aldı.

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