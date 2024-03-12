Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakkari üs bölgesindeki jandarmaya mesaj: Kardeşlerimize dualarımızı iletin

Paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla kahraman askerlerin ramazanını tebrik ettiğini, Ramazan Bayramı'na hep birlikte erişme niyazında bulunduğunu belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Yaz kış demeden görev yapan jandarmamız, Hakkari'de 4 metre karın altında vatan nöbetini tutuyor. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin, tuttuğumuz oruçları kabul etsin."
"Oradaki kardeşlerimize dua ve temennilerimizi iletin"
Yerlikaya'nın paylaşımında, Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinden görüntüler de yer aldı.
Erdoğan, telefon görüşmesinde şunları söyledi: