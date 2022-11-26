Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan şehit güvenlik korucusunun ailesine başsağlığı mesajı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit güvenlik korucusunun ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta yıldırım düşmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu Agit Oran'ın ailesine başsağlığı diledi.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan şehit güvenlik korucusunun ailesine başsağlığı mesajı
Şırnak'ta güvenlik korucusu yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta Cudi Dağı bölgesinde terör örgütüne yönelik operasyonda yıldırım isabet etmesi sonucu şehit düşen güvenlik korucusu Agit Oran'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'da önemli açıklamalar: Faiz düştü enflasyon da düşecek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'da önemli açıklamalar: Faiz düştü enflasyon da düşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan görme engelli hafız Ravzanur'u evinde ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Konya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı sonrası Koçaker ailesinin evine ziyarette bulundu.
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Erdoğana, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti İl Başkanı Hasan Angı da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koçaker ailesiyle çay içti, sohbet etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ravzanur Koçaker ve ailesini, 1 Temmuz 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etmişti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan görme engelli hafız Ravzanur'u evinde ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'i 12 ayda ezberleyerek hafız olan görme engelli Ravzanur Koçaker ve ailesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Kızılelma seri üretime geçiyor
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında Kızılelmaya dair önemli açıklamalarda bulundu.
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Türkiyenin yerli ve milli savunma sanayii araçlarına değinen Erdoğan, İHA, SİHA yetmez dediler şimdi AKINCIyı ürettiler. F16ların taşıdığı bombayı AKINCIda taşıyabiliyor. Türkiye nereden nereye geldi. KIZILELMA ile beraber bu ufuktur, hedeftir. ifadelerini kullandı.
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Bayraktar KIZILELMAnın seri üretime ne zaman geçeceği sorusuna da yanıt veren Erdoğan, 2023ün sonuna doğru o da seri üretime geçmiş olacak. dedi.
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Erdoğan konuşmasının devamında, Muhalefetin bizi çekmek istediği oyunlar gelmeyecek, provokasyonlara asla prim vermeyeceğiz. Biz eser üretmeye devam edeceğiz...
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Biz soğukkanlılığımızı sonuna kadar koruyacağız. Yalan ve iftira siyasetine sarılsalar da biz hakikatin yolundan sapmayacağız. Gönülleri kazanmaya, kalpleri fethetmeye gayret edeceğiz...
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Son bir yıldır zirveye çıkan ekonomik dalgalanmaların insanlarımızın üzerinde bıraktığı etkileri biliyoruz. Seçim tarihine kadar bu olumsuzlukların büyük bölümünü ortadan kaldırmış olacağız. ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Kızılelma seri üretime geçiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasında Kızılelma'nın seri üretime geçeceği tarihi duyurdu.


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Fark ikiye çıktı

Dünya Kupası C grubunda Arjantin ile Meksika karşılaşıyor.
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