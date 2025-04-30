Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Roma ziyareti İtalya basınında: 'Türkiye vazgeçilmez ortağımız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Roma’da yaptığı görüşme, İtalyan medyasında geniş yer buldu. Haberlere yansıyan değerlendirmelerde Erdoğan’ın liderliği ve Türkiye’nin stratejik vizyonu öne çıkarılırken, bu temasın iki ülke arasındaki iş birliğinde yeni bir sayfa açabileceği ifade edildi. Görüşme, Roma-Ankara hattında ilişkilerin derinleşmesi adına önemli bir adım olarak yorumlanarak "Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, savunma ve enerji gibi stratejik alanlarda İtalya’nın vazgeçilmez bir ortağı oldu" denildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni tarafından resmi törenle karşılandı.
İki liderin gerçekleştirdiği görüşmelerde, ticaret ortaklığının güçlendirilmesi, savunma sanayii projeleri, enerji iş birliği ve 2032 Avrupa Şampiyonası’nın ortak düzenlenmesi gibi konular öne çıktı.
İtalyan basını, Erdoğan’ın vizyoner liderliğini ve Türkiye-İtalya ilişkilerinin stratejik önemini övgüyle kaleme aldı.
"İtalya için vazgeçilmez bir ortak"
Secolo d’Italia gazetesi, zirveyi ve paralel olarak Hotel Parco dei Principi’de düzenlenen Türk-İtalyan İş Forumu’nu “İtalya-Türkiye ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası” olarak değerlendirdi.
Gazete, Erdoğan ve Meloni’nin katılımıyla gerçekleşen forumun, 620 firmanın (345 İtalyan, 275 Türk) iştirakiyle ekonomik bağları güçlendirdiğini yazdı.
- Haberde, “Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, savunma ve enerji gibi stratejik alanlarda İtalya’nın vazgeçilmez bir ortağı oldu. 32 milyar dolarlık ticaret hacmi, 40 milyar dolar hedefine doğru emin adımlarla ilerliyor,” ifadelerine yer verildi.
Türkiye'nin savunma sanayiindeki rolüne övgü
"Orta Doğu'nun kilit anahtarı"
Il Giornale gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Nisan 2025’te Roma’da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile gerçekleştirdiği zirveyi “büyük stratejik önem” taşıyan bir buluşma olarak nitelendirdi.
- Gazete, Villa Doria Pamphilj’de yapılan görüşmenin, Türkiye ile Atlantik güçleri arasındaki sağlam bağları pekiştirdiğini ve Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine olan bağlılığını sürdürdüğünü vurguladı.
"Türkiye Akdeniz’in enerji merkezi"
İtalya'nın köklü dergilerinden Formiche, liderlerin görüşmesini “Meloni-Erdoğan Buluşması Yeni Bir Dönem Açıyor” başlığıyla duyurdu.
"Tarihi bir iş birliği"
Gazete, Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye ile İtalya arasındaki ticaret hacminin 40 milyar dolar hedefine ulaşma yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurguladı.
"Türkiye küresel bir lider"
Gazete, Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin İtalya ile ekonomik, siyasi ve güvenlik alanlarında “sağlam ve tamamlayıcı bir ortaklık” kurduğunu vurguladı.
Gazete, özellikle savunma sanayiinde Leonardo ile Baykar Technologies arasındaki iş birliği anlaşmasını överek, “Erdoğan’ın öncülüğünde Türkiye, insansız hava aracı teknolojilerinde küresel bir lider. Bu anlaşma, İtalya-Türkiye ortaklığını Avrupa’da daha da güçlendirecek.” yorumunda bulundu.