Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Roma ziyareti İtalya basınında: 'Türkiye vazgeçilmez ortağımız'

Haberde, “Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, savunma ve enerji gibi stratejik alanlarda İtalya’nın vazgeçilmez bir ortağı oldu. 32 milyar dolarlık ticaret hacmi, 40 milyar dolar hedefine doğru emin adımlarla ilerliyor,” ifadelerine yer verildi.