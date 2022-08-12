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ANKARA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan kaza yapan motosikletliye yardım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittiği sırada yolda kaza yapan bir motokuryeye rastlayınca konvoyu durdurarak yaralıyla ilgilendi.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktaydan kaza yapan motosikletliye yardım
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konvoyu durdurup makam aracından inerek, yaralı sürücüyle ilgilendi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çankaya'da motosikletiyle kaza yapan kuryeyle ilgilendi.

Dumlupınar Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde seyir halindeki otomobil ile kuryenin kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletli kurye Zeki D, yaralandı.

Bu sırada, "Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye" toplantısına başkanlık etmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konvoyu durdurup makam aracından inerek, yaralı sürücüyle ilgilendi.


Oktay, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri gelene kadar yaralının yanından ayrılmadı. Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edilen yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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